Ургант пристыдил Собчак, «похоронившую» Гафта

Москва, 10 апреля. Известная телеведущая Ксения Собчак принесла извинения актеру Валентину Гафту, которого она на днях случайно «похоронила». Инцидент произошел во время интервью КВНщика Александра Гудкова для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Комик в ходе беседы рассказал о смерти Гафта, а Собчак, по ее собственным словам, «с умным видом поддакивала». Впоследствии ей позвонил телеведущий Иван Ургант, который спросил свою коллегу, зачем она «похоронила Гафта».

«Что тут сказать? Два дебила — это сила! Валентин Иосифович! Спасибо, что живой! И прости нас, идиотов», — пишет Собчак в Instagram.

Ранее сообщалось, что бывший капитан команды КВН «Федеор Двинятин» и креативный директор проекта Comedy Woman Александр Гудков дал интервью Собчак. КВНщик признался, что его отговаривали встречаться со скандально известной ведущей, которая может испортить ему репутацию, однако Гудков не согласен с этим мнением. Он считает, что Ксения — совершенно не такая, как ее преподносят СМИ и некоторые известные персоны. В частности, он заметил самоиронию у своей собеседницы — качество характера, которое, по мнению комика, крайне редко встречается в наши дни.

Валентин Гафт — известный российский актер театра и кино. Российскому кинозрителю он известен по фильмам «Интервенция», «Семнадцать мгновений весны», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Чародеи», «Мастер и Маргарита» (1994 год), «Сирота казанская» и «Двенадцать».