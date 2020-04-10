Глава Минздрава Коми Березин отправлен в отставку

Сыктывкар, 10 апреля. Руководителя Минздрава Республики Коми Дмитрия Березина отправили в отставку. Точку в этом вопросе могла поставить недавняя история с массовым заражением людей опасной коронавирусной инфекцией в местной больнице.

Об отстранении Березина от занимаемой должности говорится в распоряжении врио главы республики. В документе также говорится о том, что пост заместителя председателя правительства Республики Коми займет Виктория Филин, передает «Царьград».

Напомним, что за последние несколько месяцев республика возглавила список регионов по количеству заражений коронавирусной инфекцией в России. В данный момент Коми находится на четвертом месте по количеству инфицированных жителей в стране после Москвы, Петербурга и Московской области.

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет РФ начал процессуальную проверку деятельности больницы Эжвинского района Сыктывкара после массового заражения новым типом коронавируса. По одной из версий, источником заражения мог стать один из врачей.