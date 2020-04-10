Врач-нарколог предупредил об опасности употребления пива во время самоизоляции

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев объяснил решение местных властей ввести запрет на продажу пива в ряде регионов России стремлением избежать серьезных проблем со здоровьем у населения после отмены режима самоизоляции.

В нескольких российских регионах, в частности, в Крыму, ввели законодательный запрет на продажу разливного пива с целью борьбы против пандемии. Как пояснил президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин, региональные власти «просто приказали владельцам пивных магазинов закрыться на время карантина». При этом официального подтверждения информации от правительств регионов не поступало.

Главный врач медицинский клиники «Корсаков» Алексей Казанцев рассказал, чем отличается употребление пива от других алкогольных напитков.

«Разливное пиво может продаваться в неограниченных количествах. Человек может купить себе трехлитровую или десятилитровую канистру. Пиво является алкогольным напитком, только в отличие от крепких алкогольных напитков требуется больший объем жидкости данного напитка дабы достигнуть опьянения», — заявил Казанцев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Кроме того, пивной алкоголизм чреват тем, что после него люди переходят на более крепкие алкогольные напитки. Также врач рассказал, какой вред наносит пиво организму человека.

«Пиво токсически воздействует на печень, как и крепкий алкоголь. Еще большее влияние пива идет на сердце, а как следствие — и на почки, так как вводится огромный объем жидкости. Это может привести к острой почечной недостаточности. Есть пациенты, которые выпивают по 15 литров пива. Для сравнения — человеку достаточно от полутора до трех литров жидкости в день. Пиво пьется свободнее, чем крепкий алкоголь. Соответственно, его может употреблять более юное поколение, у которых крепкий алкоголь вызовет тошнотворный рефлекс», — пояснил собеседник ФАН.

По словам Казанцева, люди в условиях самоизоляции пытаются себя развлечь всевозможными способами, в том числе употреблением алкогольных напитков.

«А алкоголь в варианте пива самый легкий способ отвлечься, повысить себе настроение, если, допустим, употреблять его под фильм. У нас в Instagram много прямых эфиров известных блогеров, которые идут с алкоголем. Это пропаганда, которую они проводят среди населения, сами того не ведая. К тому же алкоголь всегда был способом ухода от проблем. Его принимали для снятия тревоги, напряжения. В любом случае из этого состояния нужно будет выходить, так как самоизоляция рано или поздно закончится. Эти условия многие сравнивают с Новым годом, но он — более радостное событие и противоположное состояние тому, в котором находятся жители нашей страны», — добавил психиатр.

Ранее временный запрет на продажу алкоголя ввели в Забайкальском крае, Оренбургской и Липецкой областях. Менее суровые ограничения действуют в Якутии, Туве, Карелии, Хакасии и Ленинградской области. Там просто урезали время продажи алкоголя. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эксклюзивном интервью ФАН объяснил такое решение властей.