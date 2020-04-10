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ФАН-ТВ

Художники в Подольске нарисовали гигантское граффити в благодарность врачам. ФАН-ТВ

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Художники в Подольске, братья Илья и Максим Демченко нарисовали огромное граффити прямо в поле. На рисунке изображено сердце в руках медиков и надпись: «Спасибо врачам!».

Общая площадь картины — 30 квадратных метров. Авторам понадобилось 35 литров краски. Картину можно увидеть с высоты птичьего полета. Таким образом художники выразили благодарность медикам, которые борются с коронавирусом, спасают жизни пациентов.

Илья и Максим призвали устроить флешмоб, делиться фото и видео в Интернете, морально поддерживать врачей.

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