Россия ответит ударом возмездия на применение Украиной ракеты «Нептун»

Принятие на вооружение украинской армии дозвуковой противокорабельной ракеты «Нептун» не сможет привести к кардинальному изменению расстановки сил на Черном и Азовском морях.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав ситуацию.

Дырка в сетке и кавычки

2 апреля «первая разработанная на Украине» дозвуковая противокорабельная ракета (ПКР) Р-360А «Нептун» берегового ракетного комплекса РК-360МЦ, запущенная с полигона «Алибей» (Одесская область), успешно преодолела над морем 75 километров и проделала дыру в сетке, натянутой поверх несамоходного лихтера проекта 1635, изображающего собой корабль условного противника.

Свершилось! Украина впервые с 2014 года получила ПКР! Правда, указание на то, что «Нептун» являлся украинской разработкой, пришлось закавычить. Потому что это не совсем так.

Совершим небольшой экскурс в историю.

В 1977 году в СССР началась разработка дозвуковой противокорабельной ракеты Х-35 для ракетного комплекса «Уран». Главным плюсом Х-35 должна была стать универсальность. Планировалось, что эта ПКР могла бы использоваться как береговыми ракетными комплексами, так и корабельными, а также воздушными носителями.

Испытания Х-35 стартовали в 1983 году. К моменту распада СССР были отработаны все системы новой ПКР за исключением активной радиолокационной головки самонаведения (АРЛГСН). Попутно часть образцов ПКР и комплект производственно-конструкторской документации на Х-35 были переданы на Харьковский авиационный завод, где планировалось развернуть производство «тридцать пятой».

После распада Советского Союза российские специалисты окончательно «довели до ума» Х-35 и наладили ее выпуск на территории РФ. Предсерийные же образцы ПКР вместе с документацией на них продолжали пылиться в закромах Харьковского авиазавода.

Последнее обстоятельство неоднократно наводило украинских конструкторов на идею создания собственного клона Х-35 с использованием советского научно-технического задела. Однако для превращения этих идей в реальное изделие требовалось как минимум соответствующее госфинансирование. А его-то продолжительное время как раз и не было.

Предложение о создании украинской ПКР, озвученное еще в 2010 году главным конструктором государственного Киевского конструкторского бюро «Луч» Олегом Коростылевым, всерьез заинтересовало военно-политическое руководство Украины лишь во второй половине 2014 года. То есть когда после государственного переворота в Киеве, воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий в Донбассе новое руководство Украины внезапно обнаружило полное бессилие своих вооруженных сил на морских просторах. Ведь после того как Крым вернулся в родную гавань, у «сильнейшей армии Европы» не оказалось ни одной ПКР!

Коростылев наконец-то получил «зеленый свет» и деньги. Украинские маркетологи посоветовали назвать будущий клон Х-35 пафосно. Коростылев выбрал для своей Р-360А шифр «Нептун».

Один «Луч» с созданием клона советской ПКР явно не справился бы. Поэтому к работе над «Нептуном» подключились также предприятия ГК «Укроборонпрома» («Оризон-Навигация», «Импульс», «Визар», ЦКБ «Арсенал») и частные компании («Радионикс», «Телекарт-Прибор», «Укринмаш», «Украинская бронетехника», «Мотор Сич», КрАЗ). При этом решено было в первую очередь сконцентрировать усилия на реализации проекта берегового ракетного комплекса РК-360МЦ, оставив корабельный и авиационный варианты «Нептуна» на потом.

В силу жизненных обстоятельств мастрячили украинцы своего «Нептуна» в соответствие с концепцией «Я его слепила из того, что было». Устанавливающегося на Х-35 турбореактивного двигателя ТРДД-50 у Коростылева не было — пришлось ставить уступавший ему по характеристикам, но зато исправно выпускавшийся украинской компанией «Мотор Сич» турбореактивный МС-400. Специальных транспортно-пусковых контейнеров (ТПУ) для «Нептуна» на Украине тоже не нашлось. Подумав, Коростылев на роль таковых определил ТПУ от ЗРК С-300. Да, эти контейнеры были тяжелее и больше, чем ТПУ для Х-35, но зато они были в наличии!

А вот АРЛГСН для ракеты у украинцев не было никакой — ее пришлось, что называется, «рожать с нуля», убив на это большую часть времени по созданию «самостийного» клона «тридцать пятой».

При этом не будь в распоряжении Коростылева изъятых из Харькова образцов советской ПКР и комплекта производственно-конструкторской документации на Х-35, речи о создании «Нептуна» на Украине вообще бы не шло. Вот почему указание на то, что данная ракета является чисто украинской разработкой, следует писать в кавычках.

Провалившие все сроки

Несмотря на то, что советские конструкторы сделали за Коростылева и Ко большую часть работы, создание «Нептуна» изрядно затянулось.

Первоначально разработчики украинского клона Х-35 намекали, что «при соответствующем финансировании» ПКР будет полностью отработана и готова к итоговым испытаниям уже к середине 2016 года. Соответствующее финансирование разработчикам обеспечили, но к заявленному сроку «Луч» оказался готов предъявить лишь полноразмерный макет ПКР — лишенный боевой части, турбореактивного двигателя, ускорителя и, главное, головки самонаведения.

Время предполагаемой готовности «Нептуна» Коростылев сдвинул на начало 2018 года. Но опять не угадал. В конце января 2018 года на полигоне «Алибей», спешно возведенном прямо посреди заповедника «Тузловские лиманы», «Луч» смог провести лишь бросковые испытания макета «Нептуна». Макет был оснащен стартовым ускорителем, в качестве которого, за неимением лучшего, был использован «стартовик» от зенитной управляемой ракеты ЗРК С-125 «Нева», принятого на вооружение в… 1961 году.

При этом макет ПКР по-прежнему не имел боевой части, турбореактивного двигателя и АРЛГСН. Ну и да — запуск макета «Нептуна» осуществлялся не штатной мобильной пусковой установкой, которая к этому моменту существовала только на бумаге, а стационарно-кустарной пусковой установкой типа «свежеокрашенная труба в яме».

В октябре 2018 года командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко объявил, что испытания «Нептуна» будут закончены в конце апреля — начале мая 2019 года. И вновь украинцы попали пальцем в небо: к указанному сроку «Луч» успел «выкатить» разве что первый опытный образец ПКР (с автопилотом, но без АРЛГСН) и первую собранную мобильную пусковую установку.

Только 8 октября 2019 года в Киеве на выставке «Зброя та Безпека» «Луч» смог впервые представить натурный образец берегового ракетного комплекса РК-360МЦ, включавший в себя подвижный командный пункт СКП-360, транспортно-заряжающую машину ТЗМ-360, транспортную машину ТМ-360 и мобильную пусковую установку УСПУ-360 с четверкой транспортно-пусковых контейнеров ТПК-360, установленных на шасси КрАЗ-7634НЕ. Вместе с тем работа над АРЛГСН для ракеты была все еще далека от завершения.

Проще говоря, летать «Нептун» уже летал, но в цель попадать так до сих пор и не научился. Из-за этого будущее украинского клона Х-35 оказалось под угрозой, особенно с приходом к власти нового президента Украины. Советники Владимира Зеленского просто не понимали, зачем продолжать «вваливать» в «Нептун» такое количество гривен, если создатели этой ПКР умудрились провалить все анонсированные сроки окончания работ.

Страшно не желая вылететь в трубу, Коростылев резко ускорил испытательную программу на «Алибее», одновременно использовав все свои связи в «верхах», чтобы убедить новую власть продолжить финансирование проекта.

14 января 2020 года командующий морской пехотой Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль бравурно объявил, что в самом ближайшем будущем его морпехи первыми получат на вооружение береговой ракетный комплекс РК-360МЦ с ПКР «Нептун».

Отметим, что со стороны Содоля на тот момент такое заявление являлось довольно авантюрным. Почему? Потому что «Нептун» исправно взлетал, держал нужную высоту, но по-прежнему… не попадал! Есть информация, что это обстоятельство побудило руководителей украинской «оборонки» выдвинуть Коростылеву ультиматум — или до конца марта «Нептун» наконец-то попадет в цель, или — все. Финансирование прекратится, и проект будет закрыт.

Судьба «Нептуна» повисла на волоске, но главный конструктор «Луча» совершил чудо. 2 апреля «первая разработанная на Украине» ПКР, запущенная из ТПК от ЗРК С-300, все же воткнулась в сетку плавмишени.

Да, этот «Нептун» не нес боевой части.

Да, ракету так и не «научили» на последнем участке полета выполнять противозенитный маневр, что делало дозвуковую ПКР в боевой обстановке крайне уязвимой к воздействию средств ПВО противника.

Да, РК-360МЦ так до сих пор и не обзавелся полноценной РЛС обнаружения и целеуказания.

Да, мишень, по которой отстрелялись «Нептуном» с «Алибея», была статичной.

Да, высота надводного борта украинского лихтера куда больше, чем у типовых плавщитов, используемых в ВМФ РФ, и АРЛГСН «Нептуна» просто не могла не захватить такую цель.

Да, да и еще раз да. Но «Нептун» все же смог впервые поразить морскую цель, и это наконец-то открыло детищу Коростылева дорогу к принятию на вооружение.

Если сунутся — получат!

Теперь, когда мы разобрались с этим принципиальным моментом, поговорим о более важных вещах. Как сильно появление «Нептуна» у Украины может изменить баланс сил в акваториях Черного и Азовского морей?

Начнем с того, что прародительницу «Нептуна» ПКР Х-35 ВС РФ приняли на вооружение еще в 2003 году. В отличие от украинского клона, она куда более отработана и действительно универсальна. При этом отечественная Х-35 за прошедшее время успела за счет модернизации здорово «подтянуть» свои ТТХ.

Хотя Коростылев и заявил для «Нептуна» предельную дальность 280 километров, в реальности, как мы помним, украинская ракета смогла попасть в цель на удалении всего 75 километров. В то же время российская Х-35У уверенно поражает цели на дальности 260 километров, и это подтверждено результатами испытаний.

В довесок к Х-35У ВС РФ располагает богатым арсеналом куда более «убойных» и дальнобойных ПКР, причем этот «ассортимент» вот-вот пополнится новейшим гиперзвуковым «Цирконом».

То есть Россия и после принятия «Нептуна» на вооружение ВСУ будет сохранять абсолютное превосходство над Украиной в таком классе вооружения, как ПКР. Кстати, украинцы не раз заявляли, что их «Нептун» по ТТХ превосходит Х-35. Однако на практике эти утверждения какого-то подтверждения до сих пор не получили. Впрочем, мы отвлеклись.

Но есть ли у отечественного ВМФ средства противодействия дозвуковому «Нептуну»? Безусловно, есть. Это и средства РЭБ, включающие корабельные комплексы радиоэлектронного подавления для постановки пассивных помех, и корабельные средства ПВО ближней зоны.

Иными словами, наибольшую угрозу «Нептун» представляет не для кораблей Черноморского флота, а разве что для вымпелов Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России и гражданских судов. Вот им — да, «Нептуна» опасаться стоит.

А Украине, в свою очередь, стоит опасаться неминуемых последствий попытки применения «Нептуна» против кораблей и катеров наших пограничников, а также грузовых судов России. Киев, конечно, может попробовать жахнуть своими ПКР по российским целям. Но после этого он рискует получить полноценный удар возмездия с «выносом» российскими ракетами не только РК-360МЦ, но и иных элементов украинской инфраструктуры.

В общем, если сунутся — получат!

Так позволят ли «Нептуны» Украине радикально изменить баланс сил на Черном и Азовском морях? Нет, конечно. Разумеется, российскому командованию придется учитывать факт наличия у недружественного соседа дозвуковых ПКР. Так же, как сейчас учитывается наличие у ВСУ тактических ракетных комплексов «Точка-У» или РСЗО «Смерч». Однако каких-то кардинальных изменений в расстановке сил «Нептуны» вызвать не в силах.