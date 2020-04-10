Героев Сопротивления в годы Второй мировой войны вспоминают 10 апреля

Международный день движения Сопротивления отмечается во всем мире 10 апреля. Праздник посвящен памяти тех, кто в годы Второй мировой войны (1939—1945) сражался с фашизмом и нацизмом на территории стран, оккупированных Третьим рейхом, а также в самой Германии.

Участники сопротивления вели агитационную работу, издавали подпольную литературу, устраивали забастовки и диверсии, убивали предателей и коллаборационистов, передавали разведданные Антигитлеровской коалиции. Борьбы велась и в партизанских отрядах, которые нередко превращались в регулярные части, и в подпольных организациях. Движение Сопротивления было как национальным, так и интернациональным, цель его была — скорейший разгром нацизма.

Одной из самых ярких страниц Сопротивления стало мощное партизанское движение на временно оккупированной гитлеровцами территории Советского Союза.

Во многих странах как в Европе, так и в Азии движение Сопротивления становилось во главе вооруженного восстания против оккупантов. В некоторых странах, в том числе в Югославии, Франции, Польше, Чехословакии, Греции — движение Сопротивления поросло в настоящую национально–освободительную войну против фашистских захватчиков.

«Маки» и «Свободная Франция»

Одним из самых известных в истории считается французское Сопротивление, в котором были две мощнейшие ветви — партизаны (маки, фр. Maquis) и движение «Свободная Франция» (позже переименованное в «Сражающуюся Францию»). Движение, штаб-квартира которого находилась в Лондоне, возглавлял генерал Шарль де Голль.

29 сентября 1941 года СССР официально признал «Свободную Францию» и установил с ней дипломатические отношения. В ноябре 1942 года «Сражающаяся Франция» направила в СССР группу французских летчиков, которые составили костяк знаменитого авиаполка «Нормандия-Неман».

Семь дивизий «Сражающейся Франции» участвовали в высадке союзников в Нормандии в 1944 году. 24 августа 1944 года генерал де Голль во главе частей «Сражающейся Франции» с триумфом вернулся в Париж.

Движение Сопротивления было неоднородным, оно включало в себя людей самых разных взглядов — от консервативных представителей церкви до анархистов и коммунистов. Действия участников Сопротивления, в первую очередь значительных партизанских соединений, сражавшихся на территории СССР, Югославии, Греции, Албании и других стран внесли значительный вклад в победу над нацизмом.