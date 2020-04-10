Украинский учитель оконфузилась, перепутав название Ливонской война во время онлайн-урока

Киев, 10 апреля. Учительница на Украине допустила ошибку во время онлайн-урока по всемирной истории, перепутав название Ливонской войны.

Во время урока по истории для восьмого класса в рамках программы «Всеукраинская школа онлайн», которая реализуется в связи с введением ограничительных мер на фоне распространения коронавирусной инфекции, учительница оконфузилась, назвав Ливонскую войну и Ливонский орден «Ливанскими», а Московское государство — Россией. Аналогичные записи были продемонстрированы и на соответствующих слайдах. Ошибки во время онлайн-уроков на Украине случаются постоянно.

Так, на одном из уроков, на котором присутствовала супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена, преподаватель рассказала о неком письме от «Мишки Антарктического». Он поделился интересной информацией, полученной от полярников на украинской станции «Академик Вернадский». Но важно понимать, что в Антарктиде нет медведей, они обитают в Арктике.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш возмутилась сложившейся ситуацией и отметила, что «эти «уроки» для детей — не прямой эфир».

«Можно отсмотреть, найти ошибки, записать дубли. Но никто этого не делает. Нашим детям скармливают грантоедский шлак», — заявила она.

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