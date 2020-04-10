Москва, 10 апреля. Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил о том, что у нескольких сотрудников университета обнаружен коронавирус.

По его словам, инфицированные сотрудники уже не приходят на работу в вуз, но находятся в Москве.

«Контактов с университетом уже не было за этот период», — подчеркнул он на заседании рабочей группы министерства образования и науки.

Садовничий добавил, что МГУ выделил один из корпусов общежития специально для студентов, которым нужно соблюдать режим карантина.

«На сегодняшний день там осталось всего 9 человек. Он уже завершают свой карантин», — заключил он.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в столице выявили 1124 новых случая заражения COVID-19. Таким образом,общее число заболевших составило 7822.