Ставший героем мема про печенегов Половцев рассказал, как относится к популярности

Актер Александр Половцев уже видел мемы со своим участием, которые буквально наводнили Сеть в последние дни. В комментарии Федеральному агентству новостей артист рассказал, как относится к внезапно обрушившейся на него интернет-популярности после фразы президента России Владимира Путина про печенегов и половцев.

Российский лидер перед совещанием с главами регионов выступил с обращением по ситуации с коронавирусом. В контексте происходящего глава государства напомнил об испытаниях, которые русский народ смог преодолеть.

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», — сказал Владимир Путин.

Фраза про печенегов и половцев моментально разлетелась по Сети и стала вирусной. Пользователи создали огромное количество мемов и фотожаб. Героем одной из них стал Александр Половцев из-за созвучности своей фамилии с названием древнего кочевого племени.

Юзеры вспомнили заставку сериала «Улицы разбитых фонарей», где артист исполнил роль Олега Соловца. В начале каждой серии он произносит: «Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По коням!». Пользователи Сети стали переделывать фразу Соловца про «половцев и печенегов».

«Андрюха, у нас труп. Возможно, дело рук печенегов. По коням!» — написал один из них. «Андрюха, у нас терзатель Руси! Возможно, печенег! По коням!» — предложил еще один пользователь Twitter.

Мы спросили у актера Александра Половцева, знает ли он, что за последние дни стал героем Интернета, и как относится к такой популярности.

«Я видел эту картинку, но не придал как-то этому значения. Я стал героем — это приятно, хотя геройский поступок я не совершал», — сказал Александр Половцев в комментарии ФАН.

Артист не считает шутку очень смешной, однако не против того, чтобы люди использовали его фотографию в мемах про печенегов и половцев. Половцев поделился, что многие из его знакомых уже скинули ему эту картинку.

«Нормально, пусть пользуются. Если уж я попал во фразу нашего президента. Особо смешной [шутку] не считаю, но, если это считают смешным, — пусть будет так. <…> В период домосидения хочется хоть что-то веселенькое, а то как-то очень грустно все», — отметил Александр Половцев.

Актер рассказал, что в период самоизоляции уехал вместе с детьми за город и занимается садово-огородными делами. Ситуация, которая складывается в стране из-за пандемии коронавируса, беспокоит артиста. Сейчас многие остались без работы, в том числе — актеры.

«Многие говорят: вот, зарубежные артисты сидят дома. Вы понимаете, сколько получает зарубежный артист и сколько мы получаем? Наверное, они имеют право посидеть дома. А мы не можем. И теперь когда начнутся съемки или нечто подобное? Это меня несколько настораживает. Больше 50 нельзя собираться — а как дальше жить-то? Вот в чем дело. Вот эта проблема меня волнует больше всего», — поделился Александр Половцев.

Актер объяснил, что российские артисты не получают денег за эфиры или прокат по телевидению. Эта проблема сейчас бьет по многим сотрудникам творческого цеха.