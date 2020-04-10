Шейхи Тархуны осудили боевиков ПНС за нападения на мирных жителей

Тархуна, 10 апреля. Совет шейхов и старейшин Тархуны публично выразили поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА) на фоне авиаударов Турции. Об этом сообщает арабский телеканал 218 TV.

В ходе заявления Совета в связи с турецкими бомбардировками города, свидетельствующими о провале установленного режима тишины со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, шейхи и старейшины Тархуны отметили законную роль борьбы Ливийской национальной армии «за восстановление Ливии и ее освобождение от очагов терроризма, турецких наемников и их преемников».

Кроме того, в заявлении Совета говорилось об авиаударах турецкой авиации по мирным районам Тархуны. Старейшины охарактеризовали это как процесс, демонстрирующий неспособность боевиков ПНС одержать победу над ЛНА — триполитанские бандформирования вместе с турецкими интервентами «отыгрываются» на мирных жителях. Члены Совета в Тархуне пришли к выводу, что борьба ЛНА против сил боевиков должна «закончиться победой над терроризмом и хаосом».

Источники в социальных сетях подтверждают атаки турецкой авиации на мирные кварталы города — так, один из пользователей Twitter сообщил о по меньшей мере трех авиаударах БПЛА ВВС ПНС в окрестностях Тархуны. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что ВВС Турции разбомбили автоколонну в Тархуне, в составе которой было восемь автомобилей и два броневика «Тигр» производства ОАЭ.

ترهونة

قصف طائرة بدون طيار تابعة للنفاق بمحـيط مدينة ترهـونة بـ 3 غارات جوية — ostora omar (@rohebs) April 9, 2020

Подробности нападения на мирные кварталы Тархуны раскрыл пресс-секретарь Военного информационного управления сил ПНС Абдель Малик Мадани, уточнив, что авиация ПНС бомбила Тархуну на протяжении шести часов.

#الإعلام_الحربي



في عملية مخابراتية مُثقنة قام سلاح الجو بتنفيذ ضربات ناجحة ودقيقة داخل ترهونة المختطفة استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة، في ضربات جوية هي الأعنف منذ إستئناف العمليات الجوية. — عبدالمالك المدني (@madaNea14) April 10, 2020

Помимо обстрелов Тархуны пользователи Facebook и Twitter сообщают об активности турецких БПЛА над Триполи:

طيارة تركية مسيرة

بسماء جنوب طرابلس — ostora omar (@rohebs) April 9, 2020

Ранее террористы ПНС Ливии открыли огонь по мирному населению в Айн Зара и Тарик аль-Матар из парка ан-Наср. В ответ на эту атаку со стороны ПНС Ливийская национальная армия ответила точечным огнем по позициям противника в парке ан-Наср. Об этом сообщает пользователь Twitter.

Напомним, террористическое Правительство национального согласия уже делало ряд заявлений, в которых, фактически, признало нарушения режима прекращения огня. В конце марта функционеры ПНС Ливии рассказали о новой наступательной операции «Шторм мира», в ходе которой боевики начали атаку на позиции Ливийской национальной армии, тем самым нарушая введенное 18 марта гуманитарное перемирие. Тем не менее, под прицельным огнем ПНС и турецких военных интервентов чаще всего оказываются мирные кварталы и гражданское население.