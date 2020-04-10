Политолог Кот предупредил о возможной катастрофе на Украине, которая «смоет пол-Киева»

Украинские власти довели до коллапса различные энергические отрасли страны. Об этом Федеральному агентству новостей заявил пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот, комментируя предупреждение ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины об угрозе «очередного Чернобыля» в стране.

Представители ассоциации обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой разобраться в «угрожающей ситуации», которая складывается в ядерной энергетике страны. По их словам, у главного поставщика электроэнергии в стране НАЕК «Энергоатом» отсутствуют постоянные руководители, которые бы работали с необходимыми разрешениями.

Авторы обращения констатируют, что юридически никто не несет ответственности за безопасность АЭС. Вдобавок к этому, у организации увеличивается дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива.

Политолог Юрий Кот поясняет, что бездействие Киева в отношении проблемы с АЭС связано с нежеланием украинских властей работать в интересах собственного народа.

«Власти не выбирались украинским народом, их приводили те или иные финансово-промышленные группы. Это все просто марионетки внутренних или внешних финансовых воротил. Ни те, ни другие никоим образом не ориентированы на украинский народ, а также на преследование национальных интересов. Их задача — срубить по-быстрому бабла, а потом хоть трава не расти. Если надо будет взрывом добывать сжиженный газ, то будут это делать. Если после этого земля вымирает, то какая им разница. Здесь та же самая история с атомной энергетикой. Они выполняют четко заказ американских партнеров и их европейских коллег на дерусификацию русского народа. Если для этого надо будет уничтожить этот народ, то почему бы не устроить там катастрофу», — рассказал Кот в интервью ФАН.

Эксперт назвал Чернобыль ужасной трагедией, но напомнил, что катастрофа в основном затронула территории Советского Союза, а влияние радиации в западных странах было не столь существенно, напоминает эксперт.

«Марионетки Запада сейчас доводят до коллапса очень многие отрасли, и дело не только в атомной энергетике. Можно говорить об обветшалых гидроэлектростанциях, в частности, киевском водохранилище, которое не ремонтируется после Майдана. Это грозит ужасной катастрофой, когда может просто половину Киева смыть, если не дай бог треснет дамба», — добавил Кот.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что эпидемия коронавируса плотной пеленой застилает глаза политикам не только в Киеве, но и во всем мире — и они в упор не видят угрозы новой ядерной катастрофы, которая может повторить и даже переплюнуть «успех» аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По его словам, Украина может стать эпицентром распространения «радиоактивной заразы».

Недавно в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошел пожар. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что он разгорелся в районе Котовского лесничества на площади 20 га. Отмечалось, что загорелась травяная подстилка, затем пламя перебросилось на деревья. На некоторых участках пожара был повышен радиационный фон, что усложняло его тушение.