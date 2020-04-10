Исаевой запретили посещать могилу Началовой из-за коронавируса

Москва, 10 апреля. PR-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева не сможет появляться на могиле своей подруги и подопечной. Накануне в столице из-за эпидемии коронавируса запретили посещение всех кладбищ.

Известно, Исаева часто приходит на могилу Началовой, чтобы вспомнить близкого человека и зажечь свечу. Сейчас она это сделать не сможет в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Москве.

Между тем, 19 апреля православные будут отмечать пасху. В этот день принято наводить порядок на мемориалах близких и приносить цветы. Исаева огорчена, что из-за запрета у нее не будет возможности почтить память исполнительницы, передает издание «Дни.ру».

Напомним, 9 апреля власти закрыли все некрополи столицы и Московской области, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Запрет введен в целях соблюдения гражданами социальной дистанции. Посетить кладбище можно будет только для участия в похоронах.

Ранее отец Юлии Началовой сообщил, что памятник на могиле дочери поставят к концу мая. По его словам, монумент будет изготовлен из гранита, при этом он будет «скромненький, но со вкусом». Он также добавил, что специалисты уже приступили к работам, сообщает телеканал «360».