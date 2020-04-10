Малкин назвал катастрофой ситуацию с коронавирусом в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 10 апреля. Российский хоккеист Евгений Малкин, который выступает за американскую команду «Питтсбург Пингвинз», назвал сложившуюся из-за карантина ситуацию в Нью-Йорке катастрофой.

«В Нью-Йорке сейчас настоящая катастрофа. Слышал, там трупы привозят даже в Центральный парк. Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга, это уже не смешно, это кошмар», — пишет спортсмен в Instagram.

Хоккеист также отметил, что спровоцированный коронавирусом экономический кризис затронул всех. Пока игрокам «Питтсбург Пингвин» не сократили зарплаты, однако такой сценарий развития событий не исключен. Все зависит от того, как скоро команда начнет играть.

Отметим, что эпидемия очень сильно ударила по спорту, который всегда отличался массовостью. Организаторам пришлось отменить летние Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу и турнир UFC, в рамках которого должен был пройти долгожданный бой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Добавим, что США на сегодняшний день находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусом. В стране зарегистрировано 457 тыс. случаев заражения. Следом идут Испания (152,4 тыс.), Италия (143,6 тыс.), Франция (117,7 тыс.) и Германия (115,5 тыс.). Поступают сообщения, что американским больницам не хватает средств индивидуальной защиты, а поток больных с каждым днем увеличивается.