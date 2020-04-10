Продюсер Кордо рассказал, как часто Малахова проверяют на COVID-19

Продюсер телепрограммы «Танцы со звездами» Сергей Кордо заявил, что ведущий шоу Андрей Малахов регулярно проверяется на наличие коронавирусной инфекции каналом «Россия 1», на котором он работает.

Генеральный директор компании, производящей популярную передачу, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как часто участники съемочного процесса сдают тесты на COVID-19.

— Сергей Николаевич, больше всех, наверное, у вас проверяется ведущий Андрей Малахов? Догадываетесь же, почему спрашиваю о нем отдельно?

— Догадываюсь, наверное. У нас есть группа людей, за которых отвечает канал. А именно — Малахов, режиссер, ассистент режиссера... Это — люди канала, и им тесты делает телеканал.

— Как часто?

— Насколько я знаю, чуть ли не раз в неделю они сдают эти тесты. Те, кто работает на «России 1». Потому что там, по большей части, все переведены на «удаленку». Но тем, кто все равно должен «эфирить», а у того же Малахова эфир ежедневный, все это делают. Поэтому мы Малаховым вообще не занимаемся.

— А если говорить о тех, кто судит участников танцевального шоу?

— Жюри мы занимаемся. Вот этим четырем людям делаем тесты и настаиваем, чтобы они, когда заходят в съемочный комплекс и передвигаются по нему, были в масках. И они снимают их только в эфире.

Очередной, одиннадцатый по счету, сезон «Танцев со звездами» появился в эфире «России 1» после четырехлетнего перерыва 5 апреля. Впервые его ведущим стал Андрей Малахов. В состав жюри входят Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Игорь Рудник и Николай Цискаридзе.

Среди «звездных» участников такие известные, в частности, личности, как Мария Порошина, Екатерина Варнава, Елена Летучая, Андрей Соколов, Алена Бабенко, Дарья Мороз и другие.

Если говорить конкретно о Малахове, то он также ведет по будням ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» и по субботам — развлекательную программу «Привет, Андрей!»

Ранее певец Лев Лещенко, после пребывания в больнице в Коммунарке, заявил, что нарушил период самоизоляции из-за Малахова, который заставил его прийти с плохим самочувствием на съемки своей передачи.

До прихода на ТВ Лещенко строго, по его словам, соблюдал режим самоизоляции и не собирался никого подвергать опасности, если бы не злополучный эфир на «России 1».

Малахов не замедлил с ответом на эти обвинения, отметив, в частности, что он так уважает народного артиста, что готов быть мальчиком для битья и молча принять любую версию происходящего из его уст.