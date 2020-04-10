Эксперт Галкин рассказал, как привить россиянам гордость за космические достижения страны

Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин уверен, что россияне должны гордиться своим космическим прошлым.

Ранее журналисты Федерального агентства новостей провели на улицах Санкт-Петербурга опрос ко Дню космонавтики, во время которого задавали прохожим простой вопрос — какая страна, по-вашему, первой запустила человека в космос: США, Великобритания или Германия?

Первые два респондента ответили, что первой страной запустившей человека в космос были Соединенные Штаты Америки. Еще один респондент сообщил, что не знает, остальные опрашиваемые в принципе отвечали правильно — Советский Союз или Россия. А кто-то даже вспомнил дату исторического полета и называл первого космонавта Земли — Юрия Гагарина.

Даже несмотря на то, что большинство респондентов уверенно отвечают на поставленный вопрос, кажется удивительным, что в такой стране как Россия, с ее богатой на космические достижения историей, есть люди, считающие, что первыми в космос человека запустили американцы.

По словам научного обозревателя телеканала «Культура» Александра Галкина, отсутствие знаний о том, что первым космическим кораблем планеты стал советский «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту, связанно с отсутствием правильной пропаганды.

«Тем, кто считает американцев лидерами космической гонки в среднем 25-30 лет, а это люди, рожденные либо в середине 80-х, либо начале 90-х годов. Это было время, когда все выступали против советской власти, против всего советского. Тогда все советские достижения в космосе считали плохими просто потому, что они советские. Я отлично помню этот период и даже пытался бороться с проявлениями, когда космос считали ненужным вложением средств. Но то, что люди так думали — это особенность советской пропаганды, когда мы не говорили об истинном положении дел и только докладывали об успехах в общих чертах, без упоминания о том, как достигнуто, для чего достигнуто и т.д. В общем утверждалось, что космос нафиг нам не нужен, потому что он только жрет средства и не дает никакой экономической отдачи», — утверждает эксперт.

По мнению собеседника ФАН, руководству Советского Союза приходилось прислушиваться к мнению общественности, так как в нем активно «бушевали» негативные настроения из-за сложной экономической обстановки, связанной с войной в Афганистане и низкой стоимостью нефти.

«Поэтому у нас стали закрывать космические предприятия, сокращать людей, мы перестали говорить о наших достижениях, и вот люди, которые родились в середине 80-х годов, их сознание формировалось в том ключе, что космос — это никому не нужная забава. Естественно, в школах, некоторых институтах о космосе говорить перестали, перестали рассказывать о достижениях. Пошло-поехало, и люди сформировались тогда, когда о космосе не говорили, вот и провал. А сколь скоро тебе говорят не о достижениях науки, а о сникерсах и джинсах, ты больше будешь знать о них, а не о том, кто первым отправил человека в космос», — продолжает Галкин.

Соответственно, этот провал сказывается и сейчас, однако, по словам эксперта, России просто необходимо вновь заняться воспитанием молодежи и вновь прививать ей интерес к точным наукам и космической истории СССР.

«Вот у нас все говорят о пропаганде — да какая пропаганда-то? У нас люди не знают, кто был первым человеком в космосе, нам не хватает космической пропаганды в хорошем смысле этого слова. У тех же американцев в этом плане все намного лучше — они даже из провальной миссии «Апполон-13» сумели сделать достижение. Вот и нам так же нужно — надо обязательно рассказывать о достижениях космонавтики, науки и техники. Мы должны гордиться своим космическим прошлым», — заключил Александр Галкин.

Напомним, первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. В этот день с космодрома «Байконур» стартовал советский космический корабль «Восток-1» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту. Это событие стало отправной точкой в развитии пилотируемой космонавтики и сделало Советский Союз первой страной, успешно осуществившей столь сложное мероприятие.