Российским студентам могут разрешить сдать экзамены онлайн

Москва, 10 апреля. Российские высшие учебные заведения готовы организовать сдачу экзаменов летней сессии онлайн. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он выступил на заседании рабочей группы, задачей которой является организация обучения в условиях предупреждения распространения коронавируса. Глава ведомства добавил, что в пятницу побеседовал «со многими ректорами самых разных регионов — от Дальнего Востока до центральной части России».

«В принципе, университеты адаптировались, вузы адаптировались, и есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами активно используем», — подчеркнул министр.

Ранее Министерство просвещения РФ не рассматривает вариант с досрочным прекращением учебного года в школах. Об этом в пятницу заявило руководство ведомства. Таким образом Минпросвещения опровергло распространившуюся на днях информацию о возможности досрочного завершения учебного процесса в школах в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, что ранее российские власти приостановили работу школ и вузов. Позже было решено возобновить учебу, но в формате видеосвязи. По словам президента РФ Владимира Путина, подобные меры позволили предотвратить вспышку заболевания среди учащихся.

Всего в России за сутки зафиксировано 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах, 18 пациентов скончались. Таким образом, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 11 917 человек.