Москва, 10 апреля. На Украине существуют огромные проблемы с наличием лекарств, которые министерство здравоохранения рекомендует для лечения коронавируса, об этом рассказал известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, утвержденный на Украине протокол лечения COVID-19 фактически является копией протокола, который применяется в большинстве государств мира. Как уточнил специалист, многие лекарства, которые выписывают при диагнозе COVID-19, не должны применяться при коронавирусе, так как этого назначения нет в описании препарата.

Комаровский объяснил, что для лечения коронавируса используют препарат от малярии Плаквенил. Доктор Комаровский предупредил о рисках при лечении коронавируса.

«Юридически врач, который назначил этот препарат при коронавирусной инфекции пациенту, совершает уголовное преступление», — сказал Комаровский.

Как передает телеканал ZIK, пациент и его родственники в этом случае должны заявить, что они согласны на эти варианты экспериментальной терапии.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может столкнуться с ростом сепаратизма из-за пандемии коронавируса, под угрозой окажется территориальная целостность страны. По словам политика, дышащая на ладан экономика Украины получила мощный удар из-за пандемии коронавируса. Экс-депутат Рады уверен, что в случае дефолта украинцев ждет всплеск нищеты и рост криминала.

Мураев обратил внимание, что в условиях коронавируса регионы стали вводить карантин и отгораживаться друг от друга.

Напомним, телеведущий и доктор Евгений Комаровский заявил, что есть два сценария окончания пандемии коронавируса на Украине. По словам врача, распространение заболевания остановится, когда появится вакцина от коронавируса. Комаровский утверждает, что она появится не раньше, чем через 1,5 года. Согласно второму сценарию вирус перестанет распространяться, когда у 90% населения будет иммунитет.