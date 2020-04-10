Политолог уверен, что Запад удавится от коронавируса, но на уступки не пойдет

Никто на Западе санкции не отменит несмотря на то, что Соединенные Штаты и страны Европейского союза сегодня страдают сильнее всех от нового типа коронавируса. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов, комментируя призыв России отменить санкционную политику на фоне пандемии.

Призыв к отмене санкций

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе закрытой встречи Совета Безопасности по коронавирусу призвал в условиях пандемии снять все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран. Текст выступления российского дипломата приводится на сайте постпредства РФ при ООН.

«Призываем всех снять многосторонние или односторонние принудительные меры и санкции, наложенные в обход ООН в отношении развивающихся стран. Мы не должны одной рукой помогать кому-то, а другой — вредить», — подчеркнул Небензя.

Кроме того, Небензя обратил внимание, что в условиях тяжелых вызовов пандемии «пришло время солидарности, не обусловленной какой-либо политической повесткой и предпочтениями».

Запад удавится от коронавируса

Как отметил Андрей Иванов, предложение представителя России выглядит вполне логичным и справедливым. Однако не стоит иметь иллюзии по поводу того, что пандемия коронавируса вдруг изменит мышление западных лидеров и элит.

«В России есть представления, что с Западом можно будет договориться. На самом деле никто никакие санкции не отменит, руку дружбы не протянет. Казалось бы, общая беда должна навести мосты между странами и народами. Как видим, сегодня Запад страдает больше всех остальных. Но весь исторический опыт показывает, что ни на какие уступки Запад не пойдет. Собственно, это такая психология: удавить других и удавиться самим, но на уступки не согласиться», — пояснил Андрей Иванов.

Политолог выразил мнение, что санкции — это «какой-то дикий анахронизм». Но в реальности Запад будет держаться за свои ограничительные меры. Другое дело, что нынешняя эпидемия изменит мир и очень существенно. При этом эпидемия лишь катализатор давно назревших изменений, уверен он.

«Человечество неизбежно будет двигаться в сторону большей социальной справедливости. Но тем сильнее будет сопротивление изменениям западных элит, которые постараются любой ценой сохранить существующие порядки. Так что в ближайшее время стоит ожидать роста числа конфликтов в мире. Прежде всего, на периферии», — заключил Андрей Иванов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.