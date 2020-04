Горячая Африка: хроника событий в Центральной Африке за минувшую неделю

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в центральной части Африканского континента за прошедшую неделю.

Бывший глава президентского офиса и лидер партии «Союз конголезского народа» (UNC) Виталь Камерэ был помещен под арест. Ему вменяется хищение средств, выделенных на программу «100 дней» — инициативу президента Феликса Чисекеди по масштабному инвестированию в социальный сектор и инфраструктуру после вступления в должность президента ДРК в 2019 году.

В результате нападения в городе Бени провинции Северное Киву было убито шесть человек, включая ребенка. Ответственность за нападение взял на себя «Альянс демократических сил» (ADF). В Северном Киву с 1996 года действует вооруженный конфликт между исламистскими группировками и центральным правительством, поддержку которому оказывает миссия ООН в ДРК (MONUSCO). Благодаря наличию густых тропических лесов и низкой транспортной доступности, затрудняющих проведение военных операций, в регионе существует целая сеть лагерей ADF, фактически представляющая собой квазигосударство с органами власти и социальными службами.

В национальном парке Вирунга движением «Май-май Катанга» убит рейнджер. Находящийся под угрозой исчезновения парк используется как базирующимися в его лесах группировками, так и многочисленными браконьерами, наживающимися на продаже его ресурсов. Уровень нападений на препятствующих этому сотрудников настолько высок, что в 2018 году власти были вынуждены закрыть парк для посещения.

