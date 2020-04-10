Горячая Африка: хроника событий в Центральной Африке за минувшую неделю

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в центральной части Африканского континента за прошедшую неделю.
Демократическая Республика Конго (ДРК)
Бывший глава президентского офиса и лидер партии «Союз конголезского народа» (UNC) Виталь Камерэ был помещен под арест. Ему вменяется хищение средств, выделенных на программу «100 дней» — инициативу президента Феликса Чисекеди по масштабному инвестированию в социальный сектор и инфраструктуру после вступления в должность президента ДРК в 2019 году.
В результате нападения в городе Бени провинции Северное Киву было убито шесть человек, включая ребенка. Ответственность за нападение взял на себя «Альянс демократических сил» (ADF). В Северном Киву с 1996 года действует вооруженный конфликт между исламистскими группировками и центральным правительством, поддержку которому оказывает миссия ООН в ДРК (MONUSCO). Благодаря наличию густых тропических лесов и низкой транспортной доступности, затрудняющих проведение военных операций, в регионе существует целая сеть лагерей ADF, фактически представляющая собой квазигосударство с органами власти и социальными службами.
В национальном парке Вирунга движением «Май-май Катанга» убит рейнджер. Находящийся под угрозой исчезновения парк используется как базирующимися в его лесах группировками, так и многочисленными браконьерами, наживающимися на продаже его ресурсов. Уровень нападений на препятствующих этому сотрудников настолько высок, что в 2018 году власти были вынуждены закрыть парк для посещения.
A few hours ago, I found out that a ranger I got to know and spend time with in the DRC's Virunga National Park was assassinated by Mai-Mai militia— Yashar Ali ???? (@yashar) April 8, 2020
Kambale Vyasaki Germain was just 28.
Over 180 rangers have been killed in Virunga simply for protecting the wildlife from harm pic.twitter.com/P78IpchhsX
Уганда
Задержаны 10 полицейских, которых обвиняют в злоупотреблениях по отношению к нарушителям карантина. Инцидент произошел в городе Элегу на границе с Южным Суданом. Полицейские задержали 31 женщину и семь мужчин, избивали их и заставляли валяться на земле и втирать грязь в гениталии.
Медицинские работники под руководством Медицинской ассоциации Уганды угрожают бойкотировать свою работу из-за отсутствия в больницах защитных перчаток и масок.
Центральноафриканская Республика (ЦАР)
5 апреля в лагере «М’Поко» был найден мертвым французский солдат Найден, причины смерти не установлены.
Национальное собрание ЦАР объявляет о сборе пожертвований на борьбу с коронавирусной инфекцией, каждому члену было предложено внести сумму. Власти надеются, что это станет примером для других учреждений и частного сектора. Для ЦАР, одной из беднейших стран мира, данная инициатива является едва ли не единственным способом получения финансовых средств для противостояния COVID-19.
The National Assembly of #CentralAfricanRepublic raises money to fight against #COVID.— Central African Reporter (@ReporterCentral) April 8, 2020
It was proposed that each member of the conference donate money to support this initiative.
This initiative could inspire other institutions and private structures to donate too. pic.twitter.com/E4xdsMt0Hg
Руанда
Накануне годовщины геноцида в Руанде местные власти зарегистрировали несколько случаев атак на имущество тутси, а также отрицания геноцида. Последнее является уголовным преступлением в Руанде, за которое предусмотрены сроки вплоть до пожизненного заключения.
Германия выделила грант в размере 52 миллионов евро, предназначенный для развития городов, децентрализации и ориентированных на экспорт предприятий малого и среднего бизнеса.
Бурунди
В коммуне Буганда провинции Чибитоке на северо-западе страны были атакованы два члена правящей партии «Национальный совет по защите демократии» (CNDD-FDD). Задержано шесть человек, все они являются выходцами из оппозиционного «Национального конгресса за свободу» (CNL). Это произошло в ответ на недавнее нападение CNDD-FDD на дом местного лидера CNL, в результате которого была украдена его партийная униформа, 50 000 бурундийских франков и мобильный телефон.
Южный Судан
6 апреля в округе Майвут штата Верхний Нил вооруженная группировка из общины Гаджок вступила в столкновение с членами общины Гатьяк. Как и в предыдущих случаях, конфликт произошел в результате претензий на поголовье рогатого скота. Аналогичный инцидент произошел в городе Торит Восточной Экваториальной провинции, где в результате нападения была зарезана женщина и угнан ее скот.
Власти страны заявили, что активисты оппозиционного Фронта национального спасения (NAS) похитили 107 человек в Мукая Пайям в Центральной Экваториальной провинции. Однако представитель NAS Суба Манэль Манасе отверг обвинения. По его мнению, похищения организовали сами власти с целью запятнать имидж оппозиции и сорвать перемирие, установленное в январе этого года подписанием Римской декларации.
Огромные проблемы испытывает южносуданская медицина: сообщается, что при сохраняющейся угрозе распространения COVID-19 в больницах могут полностью отсутствовать тест-системы для определения коронавируса.