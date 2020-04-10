Горячая Африка: хроника событий в Центральной Африке за минувшую неделю

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в центральной части Африканского континента за прошедшую неделю.

Демократическая Республика Конго (ДРК)

Бывший глава президентского офиса и лидер партии «Союз конголезского народа» (UNC) Виталь Камерэ был помещен под арест. Ему вменяется хищение средств, выделенных на программу «100 дней» — инициативу президента Феликса Чисекеди по масштабному инвестированию в социальный сектор и инфраструктуру после вступления в должность президента ДРК в 2019 году.

В результате нападения в городе Бени провинции Северное Киву было убито шесть человек, включая ребенка. Ответственность за нападение взял на себя «Альянс демократических сил» (ADF). В Северном Киву с 1996 года действует вооруженный конфликт между исламистскими группировками и центральным правительством, поддержку которому оказывает миссия ООН в ДРК (MONUSCO). Благодаря наличию густых тропических лесов и низкой транспортной доступности, затрудняющих проведение военных операций, в регионе существует целая сеть лагерей ADF, фактически представляющая собой квазигосударство с органами власти и социальными службами.

В национальном парке Вирунга движением «Май-май Катанга» убит рейнджер. Находящийся под угрозой исчезновения парк используется как базирующимися в его лесах группировками, так и многочисленными браконьерами, наживающимися на продаже его ресурсов. Уровень нападений на препятствующих этому сотрудников настолько высок, что в 2018 году власти были вынуждены закрыть парк для посещения.

A few hours ago, I found out that a ranger I got to know and spend time with in the DRC's Virunga National Park was assassinated by Mai-Mai militia



Kambale Vyasaki Germain was just 28.



Over 180 rangers have been killed in Virunga simply for protecting the wildlife from harm pic.twitter.com/P78IpchhsX — Yashar Ali ???? (@yashar) April 8, 2020

Уганда

Задержаны 10 полицейских, которых обвиняют в злоупотреблениях по отношению к нарушителям карантина. Инцидент произошел в городе Элегу на границе с Южным Суданом. Полицейские задержали 31 женщину и семь мужчин, избивали их и заставляли валяться на земле и втирать грязь в гениталии.

Медицинские работники под руководством Медицинской ассоциации Уганды угрожают бойкотировать свою работу из-за отсутствия в больницах защитных перчаток и масок.

Центральноафриканская Республика (ЦАР)

5 апреля в лагере «М’Поко» был найден мертвым французский солдат Найден, причины смерти не установлены.

Национальное собрание ЦАР объявляет о сборе пожертвований на борьбу с коронавирусной инфекцией, каждому члену было предложено внести сумму. Власти надеются, что это станет примером для других учреждений и частного сектора. Для ЦАР, одной из беднейших стран мира, данная инициатива является едва ли не единственным способом получения финансовых средств для противостояния COVID-19.

The National Assembly of #CentralAfricanRepublic raises money to fight against #COVID.

It was proposed that each member of the conference donate money to support this initiative.



This initiative could inspire other institutions and private structures to donate too. pic.twitter.com/E4xdsMt0Hg — Central African Reporter (@ReporterCentral) April 8, 2020

Руанда

Накануне годовщины геноцида в Руанде местные власти зарегистрировали несколько случаев атак на имущество тутси, а также отрицания геноцида. Последнее является уголовным преступлением в Руанде, за которое предусмотрены сроки вплоть до пожизненного заключения.

Германия выделила грант в размере 52 миллионов евро, предназначенный для развития городов, децентрализации и ориентированных на экспорт предприятий малого и среднего бизнеса.

Бурунди

В коммуне Буганда провинции Чибитоке на северо-западе страны были атакованы два члена правящей партии «Национальный совет по защите демократии» (CNDD-FDD). Задержано шесть человек, все они являются выходцами из оппозиционного «Национального конгресса за свободу» (CNL). Это произошло в ответ на недавнее нападение CNDD-FDD на дом местного лидера CNL, в результате которого была украдена его партийная униформа, 50 000 бурундийских франков и мобильный телефон.

Южный Судан

6 апреля в округе Майвут штата Верхний Нил вооруженная группировка из общины Гаджок вступила в столкновение с членами общины Гатьяк. Как и в предыдущих случаях, конфликт произошел в результате претензий на поголовье рогатого скота. Аналогичный инцидент произошел в городе Торит Восточной Экваториальной провинции, где в результате нападения была зарезана женщина и угнан ее скот .

Власти страны заявили, что активисты оппозиционного Фронта национального спасения (NAS) похитили 107 человек в Мукая Пайям в Центральной Экваториальной провинции. Однако представитель NAS Суба Манэль Манасе отверг обвинения. По его мнению, похищения организовали сами власти с целью запятнать имидж оппозиции и сорвать перемирие, установленное в январе этого года подписанием Римской декларации.

Огромные проблемы испытывает южносуданская медицина: сообщается, что при сохраняющейся угрозе распространения COVID-19 в больницах могут полностью отсутствовать тест-системы для определения коронавируса.