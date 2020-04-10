Москва, 10 апреля. Политолог и экономист Александр Дудчак считает, что сайты с бесплатным доступом повысят автономность Рунета.

С его точки зрения, одобренные сайты с бесплатным доступом отвлекут россиян от западных ресурсов и тем самым укрепят суверенность Рунета. В разговоре с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» Александр Дудчак поддержал публикацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ списка социально значимых ресурсов с бесплатным доступом для пользователей домашнего Интернета.

Эксперт считает, что в сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ тянуть с утверждением списка важных для населения ресурсов не стоило. С точки зрения собеседника издания, своевременность решения оправдана и тем, что многие граждане страны находятся на карантине и чаще обычного сидят в Интернете.

Дудчак напомнил, что все меры, направленные на модернизацию надежного Рунета, необходимы для того, чтобы обеспечить его устойчивую работу в случае отключения от глобальной инфраструктуры.

«Поддержка отечественного Интернета должна осуществляться постоянно — ему необходимо быть автономным, тем более в случае различных непредвиденных обстоятельств, связанных с попытками западной стороны его отключить», — заявил эксперт.

Он назвал независимость от внешних факторов основной тенденцией в мире. Если российские пользователи будут отключены от Интернета, то это может нанести вред не только обычным пользователям Сети, но и госпредприятиям. Россияне с помощью бесплатного доступа ко многим сайтам смогут «реализовать новые возможности для образования, творчества, общения и для участия граждан в жизни страны», резюмировал Александр Дудчак.