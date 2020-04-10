Доктор Зайцев назвал препараты для борьбы с коронавирусом

Москва, 10 апреля. Существуют два препарата, способных избавить человека от осложнений, вызванных опасной коронавирусной инфекцией. Об этом заявил кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Медик подчеркнул, что прибегнуть к использованию данных лекарств могут люди, у которых нет возможности обратиться в медицинское учреждение за неотложной помощью. Сельские жители или обитатели маленьких городов могут использовать средство, которые было опробовано китайскими врачами в России.

«Врачи выяснили, что хорошо работает комбинация двух препаратов. Азитромицин — это антибиотик для бронхолегочной системы — и сульфат гидроксихлорохина. Второе лекарство — это мощный противомалярийный препарат», — рассказал Зайцев.

Он объяснил, что оба препарата должны приниматься одновременно. Зайцев отметил, что в стационарах применяют иную методику лечения, но самостоятельная помощь требует того, чтобы незамедлительно пропить эти препараты, передает «Инфореактор».

По словам Зайцева, первый препарат борется с последствиями пневмонии и бронхита, а также укрепляет иммунитет. О положительных свойствах данных лекарств рассказывали китайские СМИ, однако в России о них мало кто знает. Данные лекарства не заявлены как средства против опасной инфекции, но, по словам врача, неплохо работают против него.