Сябитова дала простой совет при поиске партнера в Интернете

Москва, 10 апреля. Спрос на сервисы интернет-знакомств вырос в условиях карантина, когда люди оказались заперты в четырех стенах и остались без живого общения. Однако на подобных ресурсах всегда есть риск наткнуться на мошенников, о чем предупредили специалисты Роскачества.

Чтобы избежать проблем, они рекомендуют вести себя осторожнее в Сети. Не разглашать личную информацию и не выкладывать снимки, за которые потом может быть стыдно. К примеру, ни в коем случае нельзя выкладывать свой адрес и номер телефона, особенно в тех случаях, когда кто-то просит перевести деньги.

При регистрации на сайте знакомств не нужно использовать адрес электронной почты, который содержит фамилию пользователя, или корпоративный адрес. Кроме того, специалисты Роскачества рекомендуют не использовать в анкетах реальные фамилии.

Необходимо всегда помнить, что собеседником может оказаться кто угодно, поэтому риск, что личные данные человека попытаются использовать против него, остается велик.

Проблемы общения в онлайне также прокомментировала ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова. Некоторые из них кроются в особенности человеческой психологии. Так, например, многие девушки любят фанатазировать о романе с молодым человеком и проходят все стадии отношений у себя в голове еще до того, как пойдут на первое свидание. Внутренне они успевают познакомиться с родителями парня, выйти за него замуж и разругаться. Когда же дело доходит до реальной встречи, то у дамы возникает множество претензий к своему кавалеру, который не соответствует выдуманному образу. А мужчина теряется и не может понять, в чем причина такого поведения.

Сябитова также дала простой совет при поиске партнера в Интернете. Она рекомендует прекращать общение с человеком, если он трижды срывает свидание.