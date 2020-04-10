Названы российские регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Москва, 10 апреля. За сутки в 57 российских регионах выявили 1786 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что больше всего зараженных за сутки оказалось в Москве. Медики поставили такой диагноз 1124 человека. В Подмосковье выявлено 182 заболевших коронавирусной инфекцией. Кроме того, диагноз коронавирус был поставлен 58 пациентам в Республике Коми, в Петербурге — 35 пациентам, а в Ульяновской и Нижегородской областях — 34 и 32 соответственно.

Лидирует по выявлению зараженных также Мурманская область — 23 случая, республика Марий Эл — 22, Кубань – 20 человек.

Ранее сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич развеял один из самых популярных мифов о передаче коронавируса. По его словам, на поверхностях вирусы также не размножаются, так как нуждаются в живом хозяине.

Санджа Илич предупредил, что подхватить коронавирус можно в супермаркете. Чтобы этого не произошло, он рекомендовал держать социальную дистанцию в два метра и обрабатывать руки антисептиками. Овощи и фрукты специалисты советует тщательно мыть.

Ученый отметил, что опасения заразиться при заказе готовой еды с доставкой излишни. По словам специалиста, информации о случаях заражения коронавирусом через службы доставки из магазинов или ресторанов в настоящее время нет.

Напомним, доктор медицинских наук, врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что заражение новорожденного от инфицированной коронавирусом матери невозможно. Эксперт отметила, что самый большой опыт анализа заражения коронавирусом беременных женщин и новорожденных собрали китайские специалисты. Они уже опубликовали исследование, в котором показано, что если заражена мама, как правило, она «либо не болеет, либо болеет очень легко».

Эпидемия коронавируса нового типа началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В марте текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии.