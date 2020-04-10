США используют ситуацию с коронавирусом для дискредитации правительства Сирии

Москва, 10 апреля. США используют проблему с распространением коронавирусной инфекции для дискредитации официальных властей Сирии. Об этом говорится в заявлении штабов России и Сирии.

В совместном сообщении межведомственных координационных штабов РФ и САР «О проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места» говорится, что Вашингтон цинично использует общемировую проблему.

Главная цель Соединенных Штатов заключается в том, чтобы дискредитировать руководство Сирии, «раскручивая информационно-пропагандистскую кампанию о его неспособности эффективно противостоять распространению коронавируса в стране и ответственности за обострение эпидемиологической обстановки, в том числе в лагерях беженцев». Об этом говорится в совместном заявлении.

Информация о вспышке коронавирусной инфекции появилась в конце прошлого года. Тогда были зафиксированы многочисленные случаи заболевания пневмонией в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.

Некоторые политологи и экономисты считают, что коронавирусная инфекция была разработана в США. Такого мнения придерживается и бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин. По его словам, коронавирус несколько лет назад разработали американские ученые в секретной лаборатории.