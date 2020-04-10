Неожиданно сменившая имидж Глюкоза поразила поклонников новым фото

Москва, 10 апреля. Российская певица Глюкоза стала неузнаваемой после месяца карантина. Неожиданно сменившая имидж исполнительница поразила поклонников свежим снимком, размещенным в Instagram.

Певице явно скучно находиться в режиме самоизоляции, о чем она поспешила поделиться с подписчиками.

«Как надоели дистанции...» — написала уставшая от карантина Глюкоза.

Однако подписчики считают, что самоизоляция пошла на пользу артистке, которая похорошела в домашних условиях. Часть поклонников даже признались, что не узнали Глюкозу, а некоторые даже сравнили ее с Анджелиной Джоли, передают «Дни.ру».

«Вы все так же сказочно прекрасны», «Очень красивое фото», «Карантин пошел на пользу, выглядишь отлично», «Ой, как на Анжелину Джоли похожа на этом фото», — отметили фанаты в комментариях к новому фото.

К комплиментам присоединилась также и певица Валерия, которая обратила внимание на похорошевшую Глюкозу.

Ранее стало известно, что продюсер Максим Фадеев решил забрать у Натальи Ионовой-Чистяковой псевдоним «Глюкоза», перезапустив музыкальный проект с участием новой певицы. Он заявил, что творчество новой «Глюкозы» будет похоже на ранние песни певицы. Однако сама Ионова-Чистякова продолжает использовать данный псевдоним, передает телеканал «360».