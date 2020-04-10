Собянин заявил о катастрофической ситуации со здравоохранением в мире

Москва, 10 апреля. Руководство столицы считает катастрофической ситуацию со здравоохранением в мире, сложившуюся на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник подчеркнул, что было бы опрометчиво судить о положении вещей в здравоохранении исходя лишь из того, что показывают по телевизору или в Интернете. В действительности ситуация может быть, как лучше, так и гораздо хуже.

«В любом случае, это такая шоковая история, которая нас не то что настораживает, а подвигает тебя к действию. Потому что ты понимаешь, что ты не застрахован от этого, и никто не может быть застрахован», — сказал Собянин.

Собянин объяснил, что из опыта других стран можно вынести ценные рекомендации, касающиеся проведения карантинных мер, тестирования на коронавирус, оперативного развертывания специализированных инфекционных центров, а также подготовки медперсонала.