Аналитики назвали сценарии возвращения экономики РФ к докризисному уровню

Москва, 10 апреля. Аналитики из консалтинговой фирмы McKinsey & Company представили два сценария восстановления российской экономики после кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции.

Согласно базовому сценарию, экономика РФ вернется на докризисный уровень в середине 2021 года. Это возможно при условии, что страна сможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию до конца второго квартала. Тогда сокращение ВВП составит 3,8%.

Негативный же сценарий предполагает возвращение на докризисный уровень в середине 2023 года. Тогда падение ВВП составит уже 10,2%, а вся мировая экономика окажется в затяжной рецессии. Эксперты полагают, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, станет самым серьезным ударом для мировой экономики со времен окончания Второй мировой войны, сообщает «Газета.ру».

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса многие отрасли экономики буквально встали. В частности, сильнейший удар испытала киноиндустрия, которая была вынуждена приостановить съемки и закрыть кинотеатры. Многие массовые мероприятия, которые привлекали большие инвестиции, были отменены. Сорвалось проведение Олимпийских игр, чемпионата Европы по футболу и музыкального конкурса Евровидение.

На сегодняшний день основные очаги коронавируса располагаются в США, Италии, Испании, Франции, Германии и Китае. Быстрому распространению эпидемии способствовало отсутствие иммунитета, вакцины, запоздалые меры реагирования, а также высокий уровень глобализации.

