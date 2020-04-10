Сатановский назвал три варианта ответа России на снос памятника маршалу Коневу в Праге



Москва, 9 апреля. У России есть три варианта ответа на снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, считает политолог Евгений Сатановский.

Первый вариант, по его словам, предполагает публичное осуждение со стороны официальных лиц и министерств, однако это ни к чему не приведет, кроме того, что будет выпущен пар.

Второй вариант, как отметил Сатановский, представляет алгоритм действий, который так любят Штаты, когда их интересы чем-то затронуты. И тут, по его словам, важный вопрос состоит в том — чем.

«Войск у нас там нет. Зависим друг от друга взаимно. По ним врежем, самим будет больно», — пояснил он.

Помимо этого, по его словам, от таких действий пострадает и чешский народ, который к подлостям тех, кто сносит и оскверняет советские памятники, не относится.

«Не наш метод. Американский, европейский, но не наш», — сделал вывод политолог.

И, наконец, третий вариант предполагает опять же предполагает сценарий, к которому часто прибегают в США: «Запомнить тех, кто принял это решение и попытаться «отомстить». По мнению Сатановского, это «эффектно», но стоит денег.

«Вряд ли Россия, которая обычно настроена миролюбиво, пойдет на это», — цитирует его «Царьград».

Сатановский также напомнил, что во время Второй мировой войны англичане и американцы превращали города Европы в руины, а советские солдаты ценой своих жизней освобождали Европу от фашистов, однако никто этого уже не помнит.

«По результатам видно, как их вылизывают и как нас пинают и шельмуют. Зря Горбачев и Ельцин войска отовсюду выводили. Никто не оценил», — добавил он.

Как сообщала ранее «Газета.ру», 10 апреля СК РФ возбудил уголовное дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге. Монумент был открыт в столице Чехии на Площади Интербригады 9 мая 1980 года, но в начале апреля этого года группа неизвестных вандалов сняла памятник с постамента, сбила памятные надписи и все это «в преддверии празднования Дня Победы над фашистской Германией».

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично». В СК считают, что власти Праги «грубо нарушили взятые на себя Чехией обязательства в рамках двусторонних договоренностей с РФ, «продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».