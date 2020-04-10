Киселев рассказал о неожиданном средстве против коронавируса

Москва, 10 апреля. Телеведущий Дмитрий Киселев показал неожиданное средство против коронавирусной инфекции. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, «новый опыт ждет многих». Киселев напомнил, что большинство смертей от коронавирусной инфекции наблюдается у пациентов, столкнувшихся с тяжелыми легочными осложнениями. Он уточнил, что многие пациенты с опасной инфекцией умирают из-за острого респираторного дистресс-синдрома, часть погибает от того, что людям не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как ранее писало издание Daily Mail, врачи во всем мире ожидают исследований с использованием оксида азота. Этот газ, как объяснило издание, применяется в таблетках «Виагра».

Киселев прокомментировал новость о применении препарата и отметил, что «Виагра», оказывается», помогает.

«Новый опыт ждет многих», — сказал он.

Ранее Роспотребнадзор РФ прокомментировал обновленную версию рекомендаций ВОЗ по использованию медицинских масок в общественных местах, во время ухода на дому и в медицинских учреждениях в контексте COVID-19. Как поясняют в Роспотребнадзоре, понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ношение маски может стать одной из профилактических мер.

В ведомстве также подготовили временные рекомендации по использованию масок. В документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора, содержатся советы, где и как правильно носить средства индивидуальной защиты.

Напомним, ранее ирландские ученые придумали, как обеспечить больницы медицинскими масками в условиях сложившегося дефицита средств защиты от коронавируса.