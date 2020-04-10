«Новая газета» продолжает фабриковать фейки для оправдания хищений в «Седьмой студии»

К главному рупору оппозиционной общественности «Новой газете», возникает все больше вопросов относительно достоверности представляемой информации и позиции главного редактора издания Дмитрия Муратова.

TG-канал «Как-то вот так» обратил внимание на роль издания в деле режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении государственных средств. В канале появилась аудиозапись диалога, где человек с голосом, очень похожим на голос Муратова, говорит своей собеседнице (предполагается, что это обозреватель «Новой» Марина Токарева) о вариантах помочь подозреваемым по делу «Седьмой студии» оправдаться.

Собеседница ссылается на знакомство с заключениями экспертизы, где без обозначения фамилий фигурантов доказывается, что растрата и хищения составили около 128 млн, поэтому защитникам пока нечем крыть. «Токарева» просит подумать, как им помочь.

Предполагаемый Муратов просит обозревателя дать ему познакомиться с экспертизой. Он вспоминает, что «эксперты по экспертам» «Новой газеты» точно так же отработали случай активиста летних московских протестов студента ВШЭ Егора Жукова.

«Мы подняли экспертизу Егора Жукова. А потом выдающиеся эксперты страны не оставили там камня на камне. Суду некуда было деваться», — произносит мужчина.

После этого собеседники вспоминают о вечно запертых окнах в судах, где слушается «театральное дело», и предлагают «проветрить российское правосудие», а напоследок «Муратов» напоминает, что надо переслать ему текст экспертизы.

Если исходить из того, что это реальный диалог Муратова и Токаревой, ясно, что в «Новой газете» выстроили план оправдания Серебренникова заранее, готовясь привлечь своих «экспертов» для дезинформации по поводу хищений. Статья от 22 января подтверждает эту версию.

Дело Серебренникова и «Седьмой студии» сейчас ушло в тень из-за ситуации с коронавирусом в мире, но и здесь «Новая газета» не отказывает себе в спекуляции на дезинформации и фейках. Недавно издание опубликовало новость из Мурманской области, рассказав, будто бы на территории ЗАТО города Заозерска власти незаконно ввели «особые меры» для сдерживания инфекции, заперев всех принудительно по домам, выведя на улицы патрули и перекрыв сообщение между населенными пунктами, лишив город нормальной жизни.

Издание сослалось на некий анонимный источник. Вскоре ложь разоблачили: глава администрации города прислал в газету письмо от своего имени с требованием опубликовать опровержение, о чем рассказали журналисты Федерального агентства новостей. Жители Мурманской области также возмутились, призвав не доверять информации «Новой».

ФАН обращал внимание и на другие вбросы и фейки «Новой газеты» — например, в начале апреля издание отметилось рассказом о случае массового заболевания в СИЗО «Матросская тишина» в Москве, рассказав, будто бы заключенных с коронавирусом держат в общей камере с другими и не собираются лечить.

Сейчас эту и другие публикации, нагнетающие панику через ложную информацию, проверяет Следственный комитет РФ, и результаты проверки могут послужить поводом разбираться в суде. Статья 207.1. УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» подразумевает, что допустивший публикацию фейка сотрудник может быть оштрафован на сумму в размере от 300 до 700 тысяч рублей либо лишен свободы на срок до трех лет.

Помимо дезинформации читателей о коронавирусе и сознательного нагнетания паники, «Новую газету» подозревали и в связях с террористами: спецкор издания Денис Коротков, в прошлом милиционер, бывавший в Чечне времен войны с боевиками Северного Кавказа, оказался «своим» человеком для исламистских группировок. В обмен на некоторые услуги он получал от них информацию и вознаграждение. Бывшие сослуживцы Короткова рассказали ФАН, что имеют основания полагать, будто бы он может быть причастен к гибели своих коллег на территории Чеченской Республики.

В ситуации пандемии многие антироссийские агенты используют все возможности усилить недоверие людей к правительству и к друг другу. Сейчас такое поведение СМИ сложно назвать иначе как вредительством и преступлением. Экспертное сообщество и заинтересованные в донесении действительно важной и правдивой информации журналисты требуют обращать самое пристальное внимание на все подобные публикации.

Сенатор Франц Клинцевич назвал публикации пугающих фейков политическим заказом тех, кто недоволен «недостаточно угрожающей» обстановкой в стране сейчас, и призвал не игнорировать ни один случай:

«Мы должны понимать, что есть другие политические силы, кто отрабатывает политический заказ и, решая свои задачи, игнорирует нравственные аспекты, нормы морали и ответственность перед людьми и страной», — добавил он.

Политический обозреватель Владимир Головашин заметил, что ажиотаж и паника из-за коронавируса в обществе могут быть опаснее самой болезни.

Люди, работающие профессионально с информацией, обязаны ее тщательно проверять до того, как представят читателю. В противном случае она может нанести большой вред людям, которые и так переживают сильный стресс из-за непривычных условий, потери в доходах и страха за близких. Если же кто-то сознательно подтасовывает факты, значит, причинить вред — его цель, и это не имеет отношения к журналистике.

«Люди действительно напуганы. С точки зрения этики такая практика СМИ, таких как «Новая газета» и «Эхо Москвы», — пропагандистско-агитационная работа и к журналистике никакого отношения не имеет», — заключил Владимир Головашин.

Если издание не может подтвердить представленную информацию, оно должно удалить материал, выплатив положенный по закону штраф, так как этого требует общественная безопасность. Но, судя по отказу публиковать опровержение о событиях в Заозерске, «Новая газета» не хочет останавливаться.

Ранее ФАН провел расследование о теневых доходах главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Старшая дочь Ксения благодаря связям отца быстро поднялась по карьерной лестнице. Она занимала должность проректора НИУ ВШЭ, а позже стала советником председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. С 2017 по 2019 год Ксения заработала около 40 млн рублей. Общая сумма недвижимости гражданской жены Муратова Ирины Столяровой, включая бывшие в пользовании земельные участки, — около 350 млн рублей. Хотя ее официальный доход с 2012 по 2018 год составил 256 тысяч рублей. Деньги на элитные квартиры и дома Муратов получал за публикацию заказных материалов.