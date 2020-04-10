Сирия, 10 апреля. В городе Азаз на севере Алеппо были демонтированы несколько СВУ. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о попытках боевиков сорвать перемирие в Идлибе. Ополченцы патрулируют западные районы Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: патрулируют западные районы провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: предпринимает попытки сорвать перемирие в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: обнаружили несколько СВУ в городе Азаз на севере Алеппо; открыли огонь по зонам контроля курдских боевиков на севере Ракки, пострадал местный житель.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что в городе Азаз удалось предотвратить взрыв. Несколько СВУ были обнаружены поблизости от женского и детского отделений местной больницы. Активисты вооруженной оппозиции обвиняют в закладке бомб курдских боевиков из группировки «Силы освобождения Африна», которые осуществляют подпольную деятельность в зонах оккупации поддерживаемых Анкарой формирований.

Между тем в административном центре провинции продолжается дезинфекция улиц при помощи специализированных автомобилей с распыляющими устройствами. Напомним, подобные меры были приняты с целью снижения риска распространения коронавируса. Напомним, в стране пока был зафиксирован факт заражения 19 человек, трое из которых скончались.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (SteeleSyAA) сообщает о том, что Национальные силы обороны****** (NDF) приступили к патрулированию местности в западной части провинции. Ополченческие отряды обследуют территорию пустыни Бадия аш-Шам, в которой могут скрываться подпольные группы террористов «Исламского государства»1. Напомним, накануне джихадисты совершили вылазку в районе Вади аль-Ваер у административной границы между Хомсом и Дейр-эз-Зором, а также публиковали ложные сведения о захвате города Эс-Сухне. Многие военные эксперты уверены, что боевики ИГ1, предпринимающие нападения в зоне контроля правительственных сил, получают поддержку от сил международной коалиции.

Провинция Даръа

Информагентство SOHR сообщает о нападении неизвестных в городе Джиллин в западной части региона. Один из мирных жителей был застрелен вооруженными людьми на мотоцикле. В организации вылазки подозреваются боевики радикальных бандгрупп, которые отказались от мирного урегулирования конфликта с властями и скрылись в безлюдных областях провинции.

Напомним, территория Даръа перешла под полный контроль Сирийской арабской армии (САА) в ходе операции «Базальт» летом 2018 года. Прежде Джиллин находился в оккупации террористов связанной с ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид».

Провинция Идлиб

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о том, что боевики продолжают предпринимать попытки сорвать перемирие в Идлибе, а также препятствуют проведению патрулирования объединенными силами ВС Турции и военной полиции РФ. Как известно, террористы перекрывали шоссе и угрожали расправой российским военным, в результате чего совместный мониторинг состоялся всего дважды и в сокращенном формате.

Напомним, режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации был введен по условиям меморандума о взаимопонимании между Турцией и РФ от 5 марта. Тем не менее не все радикальные исламисты согласились признать российско-турецкие договоренности. В частности, соблюдать перемирие отказались бандформирования «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин».

Провинция Ракка

Союзники Турции возобновили обстрелы в северных районах Ракки. Боевики поддерживаемых Анкарой формирований, базирующиеся у Тель-Абьяда, открыли огонь по районам, контролируемым курдскими бандгруппами. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), в результате падения снарядов ранения получил один из местных жителей.

Напомним, территории на севере провинции перешли под контроль Турции и выступающих на ее стороне группировок в октябре прошлого года в рамках операции «Источник мира». Несмотря на формирование на севере САР при содействии РФ безопасной зоны, на линии разграничения сил до сих пор регулярно фиксируются вооруженные стычки.

1 Организация запрещена на территории РФ.