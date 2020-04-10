Турция вторгается в Сирию, пользуясь отвлеченность мира на коронаврус

Турки продолжают расширять свое военное присутствие в Идлибе. В настоящее время 29 тысяч турецких военнослужащих размещены на 57 наблюдательных пунктах на севере Сирии. Подробнее о том, как Турция использует общемировую обеспокоенность эпидемией коронавируса для оккупации сирийского региона — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Турция продолжает укрепляться в Идлибе

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующегося в Лондоне, общее число военных позиций турков в Идлибе к настоящему времени возросло до 57. В 2017 году Анкара уже установила двенадцать наблюдательных пунктов, однако сейчас количество турецких военных баз в регионе гораздо выше. По некоторым данным, в опреки договоренностям с Москвой, джихадисты, в том числе из запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», используют турецкие пункты как убежища.

Сообщается, что со 2 февраля до сегодняшнего дня еще 5745 турецких солдат были переброшены в Идлиб. Это означает, что в настоящее время в регионе находится в общей сложности 29 000 турецких военнослужащих. Кроме того, в течении двух месяцев в регион из Турции было завезено более 5000 бронетранспортеров, танков и гаубиц.

С момента заключения соглашений прошло более месяца, но Анкара до сих пор не выполняет заключенные с РФ соглашения. Вместо этого турецкая сторона использует отвлеченность мировой общественности на борьбу с коронавирусом для укрепления своих позиций в САР .

Все пункты соглашения нарушены Анкарой

В начале марта этого года Москва и Анкара вновь договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе. Условия включали в себя приверженность «астанинскому формату». Стороны объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта и начале совместного патрулирования стратегически важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем поддерживаемых турками боевиков.

Первый пункт соглашения о прекращении всех военных действий был нарушен турками довольно быстро . Два других услови я — коридор безопасности вдоль автомагистрали М4 и начало совместного патрулирования в коридоре безопасности — также не были выполнены. Еще до поездки в Москву Реджеп Тайип Эрдоган объявил об аннексии соседствующего с Турцией сирийского региона, подчеркнув неизбежность того, что «Идлиб получит новый статус».

Также Турция по-прежнему должна отделять террористов от так называемой вооруженной оппозиции, чего, конечно же, на практике не происходит. Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы Турция не допустила «какого-либо ослабления борьбы с международным терроризмом», имея в виду поддержку Анкарой джихадистов, таких как «Хайат Тахрир аш-Шам» . Тем не менее, Турция не предпринимала никаких действий против таких групп, наоборот - она продолжает их активную поддержку .

Вторжение «под шумок»

Турция использует пандемию, чтобы оккупировать Идлиб, уверен политолог, руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. Соответствующим мнением он поделился с ФАН.

«Видимо, Турция решила воспользоваться массовой паникой по поводу коронавриуса, «под шумок» захватить все больше территорий, нарастить военный контингент и распространить свое влияние на территории Идлиба. Это очень удобное время. Самый благоприятный период на земном шаре, когда любая страна может заниматься подобной деятельностью. Турция эпидемию нагло использует, расширяя влияние. России нужно быть готовой к этому», — заметил политолог

По мнению собеседника агентства, российская сторона, в случае продолжения турецкой экспансии в Идлибе, не останется в стороне.