Доктор Комаровский объяснил пользу сладкого

Москва, 10 апреля. Известный детский врач Евгений Комаровский посоветовал родителям не ограничивать в сладком детей, если они больше ничего не хотят из-за болезни.

Доктор давно ведет рубрику, которая посвящена ответам на вопросы зрителей и читателей касательно распространения коронавирусной инфекции. В новом выпуске Евгений Комаровский рассказал о пользе сладкого во время пандемии COVID-2019.

По словам детского врача, жидкие сладости могут принести пользу заболевшим людям, которые потеряли аппетит. Комаровский пояснил, что вкусная и богатая углеводами пища может насытить организм человека и запасти его энергией. Это очень важно в том случае, если человек не хочет другую пищу или испытывает сложности с глотанием, пояснил доктор.

Заставлять поесть заболевшего не нужно, так как это может принести только вред, добавил Евгений Комаровский.

Ранее в новом выпуске на YouTube Евгений Комаровский рассказал, что заразиться коронавирусом от человека, у которого симптомы заболевания слабо выражены, можно при очень тесном контакте. По его словам, есть прямая связь между интенсивностью симптомов и тем, насколько активно носитель вируса распространяет его. Если у заболевшего есть кашель и чихание, то он заражает окружающих достаточно активно, пояснил доктор.

Евгений Комаровский также назвал сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 и призвал к полному соблюдению карантинных ограничений. С его точки зрения, эпидемия не прекратится даже после того, как будут инфицированы до 80% населения всего мира.