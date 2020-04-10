Военный эксперт Леонков развенчал миф об украинской ракете-«убийце» Крымского моста

Крымский мост еще во время его строительства был надежно защищен Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу — с земли, с воды и с воздуха. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Так военный эксперт прокомментировал публикацию видеозаписи с испытаниями новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун», проходивших 1 апреля. Как утверждают ее разработчики, ракета «с инертной боевой частью» успешно поразила надводную мишень на дистанции 75 километров. По утверждению бывшего главы СНБО Украины Александра Турчинова, Р-360 «Нептун» — потенциальный «убийца» Крымского моста, который в состоянии уничтожить его всего за несколько минут.
«Что на наших кораблях, что в организации обороны моста, соединяющего Крым с остальной частью России, есть серьезные средства противовоздушной обороны, — заявил собеседник ФАН. — Что касается Крымского моста, то это, в основном, комплексы малой дальности, защищающие его от таких объектов, как крылатые ракеты. Один из их видов, носящий название «Тор» вообще в состоянии сбивать любые цели вплоть до тех, что двигаются со скоростью 800 метров в секунду.
В непосредственной близости от моста также имеются поставленные на корабли ЗРК «АКМ» — эти системы хорошо показали себя еще во время войны в Персидском заливе. Тогда они одними из первых сбили американскую ракету «Томагавк», который как минимум превосходит украинских «Нептунов». Так что будьте уверены — Минобороны и Шойгу серьезно защитили Крымский мост от любых посягательств».
Леонков убежден, что все, на что способны сейчас вооруженные силы Украины (ВСУ) — это примитивная пропаганда. Р-360 — всего лишь слегка переделанные ракеты еще советского образца Х-35. Тем не менее, о «Нептунах» на весь мир было объявлено, что это едва ли не уникальная разработка украинских военных инженеров.
«Они сумели создать мелкую партию, и теперь заявляют, что имеют в наличии грозное оружие, способное поражать российские корабли, а теперь, как видите, еще и Крымский мост! — возмущен военный эксперт. — Согласно заверениям украинцев, эти ракеты в состоянии лететь на расстояние в 300 километров, и они такие умные и маневренные, что никто не в состоянии их перехватить или сбить. Очевидно, что это не более, чем пропагандистские заявления: в серийном производстве такого оружия у Киева нет (для этого нужны серьезные деньги, которыми Украина не обладает), но для того, чтобы выдавать желаемое за действительное и показывать определенные кадры, экземпляров хватает».
По словам собеседника ФАН, политики на Украине и, в частности, бывший глава СНБО, грезящий уничтожением Крымского моста, должны понимать, что попытка совершить подобного рода акт агрессии будет фактически означать объявление войны Российской Федерации.
«Очевидно, господин Турчинов слабо понимает, что такое настоящая война с Россией, — сказал Леонков. — В последнее время он часто бьется с нашим государством на информационном поле, делает громкие и провокационные заявления: то Крым он хочет взять, то Кубань вернуть, а то и вообще отхватить наших земель вплоть до Москвы. Поверьте, в реальном противостоянии все будет совершенно иначе».