Военный эксперт Леонков развенчал миф об украинской ракете-«убийце» Крымского моста

Крымский мост еще во время его строительства был надежно защищен Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу — с земли, с воды и с воздуха. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Так военный эксперт прокомментировал публикацию видеозаписи с испытаниями новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун», проходивших 1 апреля. Как утверждают ее разработчики, ракета «с инертной боевой частью» успешно поразила надводную мишень на дистанции 75 километров. По утверждению бывшего главы СНБО Украины Александра Турчинова, Р-360 «Нептун» — потенциальный «убийца» Крымского моста, который в состоянии уничтожить его всего за несколько минут.

«Что на наших кораблях, что в организации обороны моста, соединяющего Крым с остальной частью России, есть серьезные средства противовоздушной обороны, — заявил собеседник ФАН. — Что касается Крымского моста, то это, в основном, комплексы малой дальности, защищающие его от таких объектов, как крылатые ракеты. Один из их видов, носящий название «Тор» вообще в состоянии сбивать любые цели вплоть до тех, что двигаются со скоростью 800 метров в секунду. В непосредственной близости от моста также имеются поставленные на корабли ЗРК «АКМ» — эти системы хорошо показали себя еще во время войны в Персидском заливе. Тогда они одними из первых сбили американскую ракету «Томагавк», который как минимум превосходит украинских «Нептунов». Так что будьте уверены — Минобороны и Шойгу серьезно защитили Крымский мост от любых посягательств».

Леонков убежден, что все, на что способны сейчас вооруженные силы Украины (ВСУ) — это примитивная пропаганда. Р-360 — всего лишь слегка переделанные ракеты еще советского образца Х-35. Тем не менее, о «Нептунах» на весь мир было объявлено, что это едва ли не уникальная разработка украинских военных инженеров.

«Они сумели создать мелкую партию, и теперь заявляют, что имеют в наличии грозное оружие, способное поражать российские корабли, а теперь, как видите, еще и Крымский мост! — возмущен военный эксперт. — Согласно заверениям украинцев, эти ракеты в состоянии лететь на расстояние в 300 километров, и они такие умные и маневренные, что никто не в состоянии их перехватить или сбить. Очевидно, что это не более, чем пропагандистские заявления: в серийном производстве такого оружия у Киева нет (для этого нужны серьезные деньги, которыми Украина не обладает), но для того, чтобы выдавать желаемое за действительное и показывать определенные кадры, экземпляров хватает».

По словам собеседника ФАН, политики на Украине и, в частности, бывший глава СНБО, грезящий уничтожением Крымского моста, должны понимать, что попытка совершить подобного рода акт агрессии будет фактически означать объявление войны Российской Федерации.