Киевские врачи прогнозируют 60 тысяч больных COVID-19 на середину мая

В украинском Минздраве на днях заявили, что «рассмотрят вопрос отмены карантина не ранее чем через пару недель». По мнению главы Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, этот прогноз выглядит нелепо, потому что как раз в это время в стране ожидается пик заболеваемости коронавирусом, а в середине мая зараженных может быть не менее 60 тысяч. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

7 апреля, вскоре после вступления в силу ужесточенного варианта карантина из-за COVID-19, в Минздраве сообщили, что «возвращение к нормальной жизни может произойти через две недели». О возможном снятии карантина в 20-х числах апреля сказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Соблюдая карантин, мы спасаем жизни украинцев, не нагружаем систему здравоохранения, и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны», — отметил он.

Эксперты-эпидемиологи восприняли это заявление с недоумением, равно как и другой шаг Минздрава. Прямо посреди эпидемии коронавируса Украина начала второй этап медреформы. Больницы перешли на новый принцип финансирования — «по тарифу за оказанные услуги». А Национальная служба здоровья, имеющая бюджет в 70 миллиардов гривен, выделила всего 334 миллиона на годовую работу 18 инфекционных больниц. Как считают эксперты, этих денег хватит лишь на короткий срок, и то только на оплату труда самих медиков.

С точки зрения главы Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, сегодня говорить об отмене или ослаблении карантина может только полный профан в медицине.

«Да, на первом этапе рост заболеваемости коронавирусом у нас пока в 10 раз ниже, чем в Европе. Но это связано со структурой населения Украины, — сообщил он в ходе онлайн-трансляции. — В развитых странах Европы вроде Испании и Италии сельское население составляет около 3%, а у нас — 31%. Около 13 миллионов украинцев живут в селах, где плотность населения ниже, а контакты между жителями тесные, но довольно редкие. Поэтому нашим властям нужно было заранее проводить превентивную работу в регионах, заставлять людей принять меры предосторожности. Но ничего этого не делалось, а теперь, когда эпидемия шагает по стране, уже поздно».

Комментируя бездействие власти в плане защиты селян, аналитик пояснил, что на Украине уже шесть лет как внедрено внешнее управление. И для международных финансовых институтов, которые реально рулят страной, судьба ее сельского населения не шибко важна — скорее наоборот.

«Для МВФ, ЕБРР и других западных структур огромное сельское население Украины — большая проблема. Селяне в основном живут с подсобного хозяйства, серьезных денежных средств у них нет, постоянной работы они тоже не имеют. То есть как экономическая единица селяне им не интересны. Если бы западные кураторы могли, они бы загнали их всех в газовые камеры и «решили» бы этот вопрос одним махом. Потому что именно сельские жители занимают те самые украинские земли, которые так нужны странам Запада. Но поскольку отправить наших селян в Освенцим они не могут, то внедряют здесь реформы на грани геноцида — вроде медреформ [бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны] Супрун. В итоге число селян может за год в разы сократиться из-за коронавируса».

Говоря о начале второго этапа медреформы, начатого Минздравом, Сергей Кравченко с трудом сдерживал эмоции.

«Нацслужба здоровья Украины уже подписала контракт с 18 инфекционными больницами, и кабмин якобы выделяет на их работу 334 миллиона гривен. Но, извините, это где-то по 18 миллионов на каждую больницу! По сути, это копейки! Этих денег хватит на три месяца оплаты труда самих медработников и больше ни на что! — напомнил он. — А ведь в период эпидемии, когда врачи работают на износ в условиях смертельной опасности, им должны выплачиваться премии, и немалые! В РФ, например, врачам во время эпидемии намерены платить по 30 тысяч гривен дополнительно, а медсестрам — по 20 тысяч гривен! И у них все в порядке с оборудованием и средствами защиты. На Украине никто ничего врачам и медсестрам не обещает. Похоже, власти считают, что медики должны ежедневно рисковать своей жизнью «за спасибо» от государства. Поэтому с наступлением пика эпидемии у нас грядут катастрофа и полный медицинский дефолт».

Медицинский дефолт станет следствием дефолта общегосударственного, который практически неизбежен, полагает глава Нацпалаты. Он отметил, что дефицит госбюджета Украины составляет около 30%.

«Поэтому и Нацслужба здоровья получит на борьбу с коронавирусом не обещанные 72 миллиарда гривен, а не более 40–45 миллиардов. В целом в условиях эпидемии мы видим в медицинской сфере Украины острейший дефицит всего — квалифицированных кадров, медпрепаратов и оборудования, средств индивидуальной защиты и т. д.», — сообщил медик.

По официальным данным Минздрава, Украина «готова встретить эпидемию во всеоружии». Для этого якобы готовы 242 больницы, 12 тысяч койко-мест для инфекционных больных, 1700 мест в отделениях интенсивной терапии, 1800 аппаратов ИВЛ и т. д.

«Эти «цифры готовности Минздрава» — иллюстрация катастрофы в стране, — считает Кравченко. — Во-первых, я точно знаю, что эти данные абсолютно недостоверны. Во-вторых, на Украине сильно затруднен доступ граждан к диагностике, тесты используются только тогда, когда на эту процедуру направит семейный врач. В-третьих, данные по наличию препаратов и медоборудования явно завышены — сейчас в стране точно нет 1800 аппаратов ИВЛ! Их в лучшем случае 500, и многие из них неисправны. А аппараты компьютерной томографии можно пересчитать по пальцам одной руки».

Что касается официальных данных МОЗ Украины по числу заболевших, то их нужно умножать примерно на 2,6 (индекс контагеозности коронавируса), чтобы получить реальную цифру, говорит эксперт. То есть если Минздрав сообщает о 2 тысячах зараженных COVID-19, то реальная цифра — примерно 5,2 тысячи, и она в ближайшее время обязательно будет расти.

«По прогнозам коллег-эпидемиологов, нас ожидает очень нехороший сценарий. Первая волна пика заболеваемости будет через одну-две недели, — констатировал глава Нацпалаты. — В течение ближайших 14 дней у нас COVID-19 заболеют более 10 тысяч человек, а смертность составит 5%. Следующая волна эпидемии накроет страну к концу апреля, а в середине мая заболеваемость составит не менее 60 тысяч человек. При этом смертность достигнет порядка 4,5 тысячи. Это прогноз ученых Мирового центра данных по устойчивому развитию (МЦД), который работает на базе киевского Политеха. Да, пока мы отстаем от Испании и Италии на пару недель. Но, судя по темпам развития эпидемии, вскоре мы начнем их быстро догонять».

В критической ситуации система здравоохранения Украины не сможет эффективно бороться с эпидемией коронавируса, подчеркнул Кравченко.

«В стране полностью уничтожена противоэпидемическая служба, да и сама система здравоохранения дышит на ладан. Поэтому Украину ожидают тяжкие последствия в виде тысяч смертей граждан от коронавируса. А это спровоцирует серьезные социальные потрясения, — прогнозирует он. — У нас во власти никто даже не задумался: а почему все развитые государства развернули резервные госпитальные базы в спортивных залах, в выставочных центрах и даже в парках? Властям в голову не приходит поступить так же, потому что нашей страной руководят полные профаны и болваны».

Аналитик обозначил длительность карантинных мероприятий.

«Говоря о длительности карантина, нужно смотреть на опыт Китая и на то, что сейчас происходит в Европе. Я уверен, что период ограничений у нас продлится три месяца, как минимум до июня. У коронавируса есть четыре формы протекания: легкая, средней тяжести, тяжелая и критическая. Задача власти — попытаться сделать так, чтобы большинство граждан переболели этим заболеванием в легкой или средней форме. Но для этого нужны огромные усилия, которых пока даже близко не видно».

Глава Нацпалаты выразил мнение, что введенные на Украине карантинные меры незаконны.