Источник узнал о «неформальном» запрете на продажу пива в регионах России

Москва, 10 апреля. Региональное правительство вводит ограничения на продажу алкогольной продукции в рамках борьбы с распространением опасной коронавирусной инфекции. Под угрозой закрытия оказались точки реализации разливного пива. По словам президента Союза участников пивной торговли Николая Желагина, на сегодняшний день уже в трех регионах законодательно приостановлена торговля пивом.

Речь идет о Республике Крым, Оренбургской и Липецкой областях. Остальные регионы России подумывают перенять и распространить подобный опыт на своих территориях.

«Чиновники и регулирующие органы оказывают неформальное давление на владельцев таких точек почти по всей стране, требуя прекратить работу на время пандемии», — заявил Желагин.

По его словам, в одной Москве были вынуждены прекратить работу 15-20% магазинов разливного пива. Желагин пояснил, что данные меры предпринимаются, потому что в большинстве подобных точек имеются столики, которые позволяют им работать как пивным барам. Однако в итоге под санкции попадают и обычные магазины, торгующие пивом и сидром на вынос, передает «Ридус».

«Пиво само по себе относится к продовольственным товарам», — пояснил Желагин.

Отмечается, что реализация алкоголя запрещена или ограничена и в других регионах страны. Самые жесткие меры были приняты в Забайкальском крае, где полностью запрещена розничная торговля алкоголем на время эпидемии. Менее суровые ограничения действуют в Якутии, Туве, Карелии, Хакасии и Ленинградской области. Там просто урезали время продажи алкоголя.