На карантине. Николай Валуев. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики, спортсмены и другие медийные личности пока не могут выйти на улицу.

Попасть в гости к чемпиону миру по боксу не так-то просто. А застать его на кухне у плиты — задача просто невыполнимая! Однако режим самоизоляции и правильного отношения к здоровью своих близких творят чудеса.

Сегодня мы побываем в доме у бывшего профессионального боксера, чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, а ныне — депутата Государственной думы РФ Николая Валуева, который поделится с нами рецептом самых вкусных блинов.