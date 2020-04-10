Лолита призналась, что «подрезала глаза» во время самоизоляции

Москва, 10 апреля. Певица Лолита Милявская не стала терять время зря в период самоизоляции и сделала себе пластическую операцию на лице. Об этом артистка рассказала в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Исполнительница решила воспользоваться вынужденным карантином, чтобы переждать, пока спадет постоперационная отечность.

«Я подрезала глаза! Это было запланировано. Я сделала пластику, благо сейчас нет концертов и телевизионных съемок», — призналась Лолита, передает «Газета.ру».

Несмотря на то что, последствия хирургического вмешательства не прошли, Лолита пришла на шоу, прикрыв глаза солнцезащитными очками. Но все же она показала ведущему Ивану Урганту незначительный след от пластики на лице.

Как сообщает Kp.ru, первую операцию по омоложению Лолита сделала в 2012 году, но тогда она попросила хирургов не менять разрез глаз. Спустя пять лет артистка вновь обратилась к услугам специалистов по пластике для подтяжки лица.