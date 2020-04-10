The National Interest назвал ракетный арсенал России самым внушительным в мире

Вашингтон, 10 апреля. В США вспомнили о внушительном ракетном арсенале России. Он, как полагает военный эксперт издания The Nation Interest Калеб Ларсон, является самым обширным в мире и позволяет выполнять самые разные задачи, начиная от региональных и заканчивая стратегическим сдерживанием в случае, если речь идет о ядерном оружии.

Ларсон отмечает, что некоторые из этих ракет являются наследием РФ, полученным от Советского Союза. Но, несмотря на это, их никак нельзя списывать со счетов — они по-прежнему впечатляют. К тому же, что Москва непрерывно ведет работы по модернизации своих баллистических и крылатых ракет, и по праву может считаться мировым лидером как по производству ракет, так и в области передовых технических решений.

Особое внимание эксперт NI уделил ракетам Р-36М2 (SS-18 Mod 6 «Satan» по классификации НАТО) и РС-28 «Сармат». Он напомнил, что самый современный вариант«Сатаны», ее шестая модификация, был развернут в оперативном режиме еще в 1988 году. Как и ее пятая модификация, модернизированную «Сатану» оснастили более эффективной защитой от ракет ПРО, более совершенными ложными боеголовками, системой оперативной смены целей и повышения грузоподъемности РГЧ ИН (разделяющей головную часть индивидуального наведения).

По мнению Ларсона, система «Сатана» предназначена для запуска из шахтных пусковых установок, скорее всего, исключительно с ядерными боеголовками, и на сегодняшний день несколько устарела, но дальность ее действия в 11 тыс. километров, или около 6,8 тыс. миль, впечатляет.

На смену «Сатане», как уточняет эксперт, станет другая баллистическая ракета «Сармат», которая должна встать на вооружение уже в 2021 году. Ларсон добавил, что по имеющимся у него данным, «Сармат» имеет довольно большую полезную нагрузку до 10 тыс. килограммов и способна применяться с широким спектром боеголовок, как обычных, так и ядерных. Ларсон подчеркнул, что у «Сармата» огромная дальность действия — до 18 тыс. км. По его мнению, эта ракета, возможно, станет самой «далеко летающей» и способной «охватить практически весь мир».

Как сообщала ранее «Газета.ру», 23 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о дальнейшей модернизации армии и флота страны. По словам российского лидера, на вооружение будут поступать лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы. При этом, как подчеркнул Путин, у многих видов оружия нет аналогов в мире.