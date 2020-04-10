Рестораны Москвы обеспечивают питанием врачей в Коммунарке. ФАН-ТВ

Еще один ресторан Москвы LaCortediMilano присоединился к акции поддержки врачей инфекционной больницы в Коммунарке на фоне пандемии коронавируса. Ежедневно его сотрудники отвозят горячие ужины для медицинского персонала.

По словам повара ресторана Ашота Сирадегяна, каждый день блюда отличаются, однако еда, должна отвечать двум критериям: быть «сытной и вкусной».

«Приезжаем на работу и целый день до восьми часов мы готовим для врачей, и еще делаем заготовки на следующий день. Есть работа, и эта работа в радость, потому что мы делаем доброе дело. Греет душу. И то, что они говорят, что все вкусно, все нравится, на самом деле приятно. Значит, не зря делаем!» — делится Ашот.

В меню всегда присутствует мясо. Повара решили обеспечивать врачей больницы Коммунарки питанием, чтобы хоть как-то их разгрузить, ведь из-за пандемии коронавируса у медицинского персонала нет и свободной минуты. Ресторан LaCortediMilano присоединился к движению, когда выяснилось, что еще ни одно заведение общественного питания не предоставляло в больницу ужины.

«Один из наших знакомых лежал на тот момент в Коммунарке как раз до карантина, и он сказал, что есть такая проблема. Часть московских ресторанов кормит врачей в Коммунарке — это завтраки, обеды, ночные ужины, с ужинами была проблема. Мы вызвались помочь», — рассказывает Александр Руснак, управляющий ресторана LaCortediMilano.

Несмотря на нынешние трудности, как погашение платежей по аренде и обеспечение сотрудников заработной платой во время объявленных властями России оплачиваемых нерабочих дней, владельцы заведения не отчаиваются и стремятся помочь тем, чем они сейчас располагают.