Илья Резник рассказал, как его «вышвырнули» из шоу Максима Галкина

Москва, 10 апреля. Российский поэт-песенник Илья Резник признался, что сожалеет о своем участии в программе «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным в качестве ведущего.

По его словам, уже продолжительное время он избегает телевидения. Ранее Резник побывал на съемках в сопровождении своей супруги Ирины, но был разочарован. Как уточнил поэт, материал с ним вырезали редакторы шоу из финальной версии программы. По мнению Резника, его словно «вышвырнули» из «Сегодня вечером».

Резник и его супруга рассказали в передаче о своей поездке в Крым, крещении, венчании и духовной жизни. Как пишет издание «Собеседник», Резник добавил, что больше не намерен появляться на Первом канале. По этой же причине он отказался от съемок в «Секрете на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Как уточнил поэт, при этом ему за участие в проекте обещали гонорар.

В октябре 2019 года супруга народного артиста, знаменитого российского поэта-песенника Ильи Резника Ирина рассказала, как ночью хулиганы устроили дебош около их коттеджа.

Все произошло 19 октября в поселке Таганьково на Рублевке, где супружеская пара живет уже более десяти лет. По словам хозяйки дома, ночью пару разбудил громкий шум автомобильного мотора и крики.

Lexus с шумной компанией внутри сделал несколько кругов вокруг участка поэта, громко перегазовывая двигателем, а затем остановился рядом с воротами коттеджа народного артиста. Из машины выпрыгнули несколько мужчин и принялись громко кричать матом на весь поселок.