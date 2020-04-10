«Мертвый город» на юге Идлиба: как выглядит пещера в Кафр-Набале после террористов

Корреспонденты Федерального агентства новостей показали, во что террористы превратили древний памятник архитектуры в сирийском городе Кафр-Набаль.

Кафр-Набаль был освобожден от боевиков 26 февраля 2020 года. Он располагается на месте одной из древних деревень Северной Сирии. Их еще называют «мертвыми» или «забытыми» городами. В поздней античности и в византийский период здесь жили люди, но где-то между восьмым и десятым веком нашей эры они покинули эти поселения. Отсюда и название — «забытые» города. Нетрудно догадаться, какую ценность они представляют для исследователей.

Однако присутствие в этих местах террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», к сожалению, не прошло бесследно. Место, которое помнит и Древний Рим и Византию, боевики со свойственным им варварством использовали, как укрытие и склад для боеприпасов. Мусор, вонь, разруха и надписи на стенах.

В 2011 году древние деревни Северной Сирии были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Некоторые из них до сих пор находятся в опасности — на территориях, захваченных боевиками. Остается надеяться, что сирийское правительство восстановит контроль над всей территорией Большого Идлиба после чего исследователи снова вспомнят про «забытые города».