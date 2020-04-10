Минпросвещения РФ высказалось о возможности досрочного завершения учебного года

Москва, 10 апреля. Министерство просвещения РФ не рассматривает вариант с досрочным прекращением учебного года в школах. Об этом в пятницу заявило руководство ведомства.

Таким образом Минпросвещения опровергло распространившуюся на днях информацию о возможности досрочного завершения учебного процесса в школах в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, что ранее российские власти приостановили работу школ и вузов. Позже было решено возобновить учебу, но в формате видеосвязи. По словам президента РФ Владимира Путина, подобные меры позволили предотвратить вспышку заболевания среди учащихся.

На сегодняшний день в России официально зарегистрировано более 10 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки было выявлено 1,4 тыс. заболевших. За весь период 698 человек выздоровело, 94 умерло. Президент РФ Владимир Путин отметил, что карантинные меры позволили сдержать эпидемию и выиграть время. В то же время глава государства подчеркнул, что пик пандемии в России еще не пройден.

Отметим, что крупнейшими очагами коронавирусной инфекции в мире являются США, Испания, Италия, Франция, Германия и Китай. При этом в КНР эпидемия уже идет на спад благодаря жестким карантинным мерам, а вот на Западе число заболевших с каждым днем увеличивается. Врачи советуют соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, почаще мыть руки и по возможности не выходить из дома.