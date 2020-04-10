За сутки в России умерло 18 человек с коронавирусом

Москва, 10 апреля. За последние сутки в России скончалось 18 человек, у которых был диагностирован коронавирус нового типа, сообщает оперативный штаб Москвы. Таким образом число жертв коронавируса выросло до 94 человек.

Зарегистрировано 1786 новых случаев заражения в 57 регионах. Впервые коронавирус выявлен в республике Тыва. Суммарно в стране выявлено 11,9 тыс. случаев заражения в 82 регионах. 795 человек выздоровели.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о нерабочей неделе, чтобы граждане оставались дома и не распространяли инфекцию. Позже выходные дни были продлены до конца месяца.

По словам главы государства, эти меры позволили выиграть время и мобилизовать все силы на борьбу с эпидемией. Во многих российских регионах был введен режим полной самоизоляции. Это значит, что гражданам разрешен выход на улицу только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой. При этом необходимо носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, чтобы снизить риск заражения. Кроме того, специалисты рекомендуют почаще мыть руки и обрабатывать поверхности дезинфицирующим средством.

Накануне Минздрав РФ заявил, что самым простым и доступным средством профилактики коронавируса является обычная поваренная соль, которая есть в каждом доме. Врачи советуют развести раствор и промывать им слизистую оболочку носа. Хлорид натрия способен снижать бактериальные и вирусные возбудители инфекционных заболеваний в организме.