В Северной Македонии боятся заразиться COVID-19 через семечки. Колонка Владимира Тулина

В собрание (парламент) Северной Македонии поступило обращение граждан с просьбой принять дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Это специфические меры, и отражают они особенности этой многонациональной балканской страны.

Как и почти все остальные жители Европы, македонцы сейчас находятся в изоляции в своих домах. Для большинства жителей многоквартирных домов единственным способом подышать свежим воздухом, кроме похода в магазин, аптеку или к врачу, является их балкон. При этом македонцы любят лузгать семечки на балконе, а шелуха от них часто падает на живущих ниже соседей. В связи с этим в стране развернулась оживленная дискуссия на тему: можно ли заразиться коронавирусом через чужую шелуху от семечек. Мнения ученых разделились.

Северомакедонское онлайн-издание «Република» даже опубликовало фотографию объявления, вывешенного у входа в подъезд в столице страны Скопье под заголовком: «Плеваться во время пандемии — уголовное преступление». Там после описания загрязнения шелухой от семечек террас и лифта следует предупреждение: «За каждую брошенную шелуху будет предпринято определенное действие, о вас будут сообщать как об угрозе для общественного здравоохранения, а это преступление, которое наказывается штрафом в 2000 евро». Заканчивается объявление призывом: «Чтобы полегче перенести карантин, просим вас о человеческом и гигиеническом отношении».

В собрание Северной Македонии поступило обращение, подписанное множеством граждан, в котором просят на период пандемии запретить продажу семечек в стране, а на тех, кто продолжит их употреблять, налагать штрафы. Тех же, кто плюет не только на законы, но и прямо в людей в прямом смысле слова, привлекать к уголовной ответственности за покушение на убийство.

В настоящее время в Македонии введен полицейский час и без специального разрешения запрещено выходить из дома с 16.00 до 5.00 в будние дни, а в выходные дни — круглосуточно. Лицам старше 67 лет разрешено выходить на улицу только с 10 до 12 часов, а моложе 18 лет — с 13 до 15 часов. Собак разрешено выгуливать не далее 100 метров от дома 30 минут три раза в день в специально отведенные часы.

Все эти меры объявила заместитель министра внутренних дел Славянка Петровска, но она вызвала большой переполох, сообщив, что отныне запрещено управлять автомобилем без защитных средств и одновременно в нем могут находиться не больше трех человек. Пришлось министру внутренних дел Накье Чулеву срочно делать официальное заявление, что решение об обязательной защите шоферов и ограничении числа пассажиров еще не принято, а только обсуждается.