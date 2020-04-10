В России зафиксировано 1786 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 10 апреля. Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 1786 человек за сутки в России. Об этом сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в России случаи заболевания зарегистрированы в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов, полностью поправились 97 человек. В Республике Тыва появился первый пациент с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в России зафиксировано 11 917 случаев заболевания коронавирусом в 82 регионах. В общей сложности 94 человека умерли, выздоровели 795 пациентов.

О распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Ученые выяснили, что причина — коронавирусная инфекция нового типа. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире.

Сейчас много заболевших в США, Италии, Испании и Франции. Власти России делают все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, школы и вузы работают дистанционно. Россиянам рекомендуют в общественных местах находиться друг от друга на расстоянии не меньше полутора метров.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел РФ и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина гражданами, которые недавно вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.