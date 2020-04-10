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Шерин призвал Россию прекратить обращать внимание на «лающих шавок» из La Stampa

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Шерин призвал Россию прекратить обращать внимание на «лающих шавок» La Stampa

Москве пора прекратить обращать внимание на «лающих шавок», которые критикуют российскую помощь Италии в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

В Италии продолжается скандал, вспыхнувший после того, как российские самолеты прибыли на Апеннины. Газета La Stampa опубликовала несколько статей, посвященных взаимодействию Москвы и Рима в борьбе с эпидемией коронавируса. В материалах со ссылкой на некие «высокопоставленные источники» сообщалось, что 80% российской помощи якобы бесполезно. Кроме того, издание ставило под сомнение прозрачность российской миссии. В МИД РФ эти сообщения назвали фейком, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что считает намеки прессы оскорбительными.

«Думать то, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии — это большое оскорбление. И не только меня, но и президента РФ Владимира Путина», — сказал Конте.

Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин считает, что России пора прекратить реагировать на нападки западных СМИ.

Шерин призвал Россию прекратить обращать внимание на «лающих шавок» La Stampa

«Российская Федерация — очень мощное и сильное государство, крупная страна, которой надо уже прекращать обращать внимание на всяких лающих шавок. Что касается Италии: она была открыта для помощи, у всех государств была возможность помогать Италии, приняли решение помочь далеко немногие, в том числе и Россия. Поэтому, думаю, попытка [других стран] прикрыть свое нежелание помогать Италии выражается в том, что они пытаются каким-то образом упрекнуть и Италию, и Россию: что это была «абсолютно корыстная» с «далеко идущими перспективами» помощь, что она была «неискренней» и какой-то «взаимовыгодной», — сказал Александр Шерин в комментарии ФАН.

Сейчас страны Запада пытаются всячески скрыть, как подло они поступили по отношению к Италии. Партнеры Рима что по Североатлантическому альянсу, что по Евросоюзу оставили его один на один в борьбе с пандемией, а теперь стараются прикрыть свой провал наступлением на фронтах информационной войны.

«Это просто-напросто попытка прикрыть свою жадность, трусость и предательскую позицию по отношению к Италии. <…> Товарищи по Европейскому союзу, товарищи по блоку НАТО ничем не помогли. Естественно, им теперь стыдно и как-то надо оправдаться. Они решили действовать по тактике «лучшая оборона — это нападение». В первую очередь, чтобы со стороны Италии не выслушивать абсолютно справедливые упреки в том, что их оставили без помощи. Не просто так на севере Италии люди сворачивали европейские флаги», — обратил внимание Александр Шерин.

Шерин призвал Россию прекратить обращать внимание на «лающих шавок» La Stampa

Напомним, Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран мира. По последним данным, заражены более 140 тысяч итальянцев, скончались — более 18 тысяч человек.

Москва направила помощь Риму для борьбы с эпидемией. Из России в Италию прибыли 15 самолетов, на борту которых находились около 100 российских военных вирусологов и эпидемиологов, врачебно-сестринские бригады, а также специальное оборудование для диагностики и дезинфекции. Накануне российские специалисты вместе с итальянскими коллегами продезинфицировали дома для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии.

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