Шерин призвал Россию прекратить обращать внимание на «лающих шавок» из La Stampa

Москве пора прекратить обращать внимание на «лающих шавок», которые критикуют российскую помощь Италии в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

В Италии продолжается скандал, вспыхнувший после того, как российские самолеты прибыли на Апеннины. Газета La Stampa опубликовала несколько статей, посвященных взаимодействию Москвы и Рима в борьбе с эпидемией коронавируса. В материалах со ссылкой на некие «высокопоставленные источники» сообщалось, что 80% российской помощи якобы бесполезно. Кроме того, издание ставило под сомнение прозрачность российской миссии. В МИД РФ эти сообщения назвали фейком, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что считает намеки прессы оскорбительными.

«Думать то, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии — это большое оскорбление. И не только меня, но и президента РФ Владимира Путина», — сказал Конте.

Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин считает, что России пора прекратить реагировать на нападки западных СМИ.

«Российская Федерация — очень мощное и сильное государство, крупная страна, которой надо уже прекращать обращать внимание на всяких лающих шавок. Что касается Италии: она была открыта для помощи, у всех государств была возможность помогать Италии, приняли решение помочь далеко немногие, в том числе и Россия. Поэтому, думаю, попытка [других стран] прикрыть свое нежелание помогать Италии выражается в том, что они пытаются каким-то образом упрекнуть и Италию, и Россию: что это была «абсолютно корыстная» с «далеко идущими перспективами» помощь, что она была «неискренней» и какой-то «взаимовыгодной», — сказал Александр Шерин в комментарии ФАН.

Сейчас страны Запада пытаются всячески скрыть, как подло они поступили по отношению к Италии. Партнеры Рима что по Североатлантическому альянсу, что по Евросоюзу оставили его один на один в борьбе с пандемией, а теперь стараются прикрыть свой провал наступлением на фронтах информационной войны.

«Это просто-напросто попытка прикрыть свою жадность, трусость и предательскую позицию по отношению к Италии. <…> Товарищи по Европейскому союзу, товарищи по блоку НАТО ничем не помогли. Естественно, им теперь стыдно и как-то надо оправдаться. Они решили действовать по тактике «лучшая оборона — это нападение». В первую очередь, чтобы со стороны Италии не выслушивать абсолютно справедливые упреки в том, что их оставили без помощи. Не просто так на севере Италии люди сворачивали европейские флаги», — обратил внимание Александр Шерин.

Напомним, Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран мира. По последним данным, заражены более 140 тысяч итальянцев, скончались — более 18 тысяч человек.

Москва направила помощь Риму для борьбы с эпидемией. Из России в Италию прибыли 15 самолетов, на борту которых находились около 100 российских военных вирусологов и эпидемиологов, врачебно-сестринские бригады, а также специальное оборудование для диагностики и дезинфекции. Накануне российские специалисты вместе с итальянскими коллегами продезинфицировали дома для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии.