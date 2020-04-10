 Волонтеры раздали продуктовые наборы жителям Невского района Петербурга. ФАН-ТВ

Многодетным семьям, инвалидам и малообеспеченным жителям Невского района активисты и Центр социальной помощи и содействия в разрешении проблем социально незащищенных граждан «Дар в будущее» раздали 90 коробок с продуктами.

По словам координатора благотворительного фонда «Дар в будущее» Никиты Сорокина, в квартале СУН-16 живут малообеспеченные люди и любая помощь для них всегда актуальна. Подать заявку на получение продуктов может любой желающий, за несколько дней до получения она будет рассмотрена.

«В течение полугода мы проводим уже четвертую акцию здесь, на первых акциях порядка десяти человек приходили, даже меньше, а сейчас уже больше семидесяти человек мы можем объять вниманием и поделиться с ними продуктами питания. Людей мы выбираем в соответствии с тем, какое у них социальное положение. Как правило, это малоимущие, это инвалиды, это те люди, которые не могут себя прокормить, обеспечить каким-то образом, им реально нужна поддержка», — говорит Никита.

«У нас есть партнеры, которые периодически нам поставляют продукцию для благотворительных целей нашей организации. Это бывает один-два раза в месяц, независимо ни от чего, это наша уставная деятельность. Поэтому сложилось так, что нам выделили продукцию, и мы привезли сюда ее для раздачи социально-незащищенным гражданам. Примерно будет роздано около 90 коробок, это 75 семей», — рассказал Эдуард Загалов, генеральный директор АНО «Дар в Будущее.

Организаторы акции также отметили, что в связи с распространением коронавируса обращающихся за помощью в Петербурге стало гораздо больше, в основном люди просят привезти продукты питания. У Маргариты Зориной пятеро детей, с мужем они вели небольшой бизнес, но сейчас его пришлось приостановить, и для их семьи любая помощь сейчас очень важна.

«У нас многодетная семья, а учитывая сложившуюся ситуацию, я не знаю, как у меня будет дальше с доходом, насколько это все еще затянется. У нас небольшой бизнес с мужем, а сейчас малый бизнес — это самое сложное, сейчас он пока стоит. Поэтому, конечно я пока принимаю любую помощь», — делится Маргарита.

«У меня просто крайне нуждающаяся семья, у меня ребенок-инвалид, на лечение которого уходят все просто деньги, подчистую, и это очень серьезная поддержка, пельмени хорошего качества, я даже не знаю, как благодарить. Очень серьезная поддержка семей», — благодарит организаторов акции Надежда Яковлева, петербурженка.

Представители благотворительного фонда «Дар в будущее» посетят в ближайшее время еще несколько районов Петербурга, среди них Центральный и Фрунзенский.