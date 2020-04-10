В РФ возбудили уголовное дело из-за демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге

Москва, 10 апреля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после снятия с постамента статуи дважды Героя Советского Союза, маршала Ивана Конева. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично»). Следователи напомнили, что памятник был открыт 9 мая 1980 года на Площади Интербригады в Праге. Памятник поставили в чешском городе как историческое напоминание о спасении города от полного разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении от оккупационных войск в мае 1945 года.

В СК напомнили, что памятник был осквернен 3 апреля 2020 года. Неизвестные сняли с постамента статую при помощи крана и канатов, также сбиты памятные надписи.

«Подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с РФ, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу направил письмо чешскому коллеге с просьбой передать России памятник легендарного советского полководца маршала Ивана Конева.

Примечательно, что против сноса памятника выступали местные жители, ветеранские организации и президент страны.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу является преступлением и может осложнить отношения Чехии и России.