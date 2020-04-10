Онколог назвал признаки появления рака кишечника

Москва, 10 апреля. Медики выяснили, как состояние кишечника влияет на развитие колоректального рака. Исследования проводились доктором медицинских наук Грейсом Ченом из онкологического центра при университете Мичигана. Результаты его работы опубликовал журнал Medical Xpress.

Чен повторно изучил связь между нарушениями в микробиоме кишечника и возникновением онкологии у человека, которую ранее установили зарубежные исследователи.

По словам специалиста, новый подход к изучению данного вопроса позволил установить, что некоторые типы бактерий в кишечнике могут активно стимулировать определенные иммунные клетки CD8. Подобное взаимодействие приводит к истощению Т-клеток, которые призваны защищать организм от болезней. В результате человеческий организм становится более восприимчивым к онкологическим заболеваниям. Эта теория была экспериментально доказана на мышах.

Ученым удалось определить девять видов бактерий, которые способны как стимулировать рост опухоли, так и притормаживать данный процесс.

Ранее исследователи из Чикагского университета и Юго-Западного медицинского центра UT провели эксперимент, который доказал, что кишечные бактерии могут взаимодействовать с клетками раковой опухоли и повышать действенность иммунотерапии.